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Marc Anthony y Yandel serán reconocidos como Agentes de Cambio

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USA2602. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 04/08/2026.- Combo de fotografías cedidas por la cadena estadounidense TelevisaUnivision donde aparece el salsero Marc Anthony (i) y el reguetonero Yandel (d), quienes serán distinguidos como Agentes de Cambio en la primera edición de los Premios Juventud en Europa, según anunció este martes la compañía. La ceremonia se celebrará el 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, en el sur de España. EFE/TelevisaUnivision

Marc Anthony y Yandel recibirán el reconocimiento Agentes de Cambio durante la próxima edición de Premios Juventud. La distinción destaca a figuras que utilizan su influencia para apoyar causas sociales.

La ceremonia se celebrará el 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, España. Esta será la primera edición europea de los galardones organizados por TelevisaUnivision.

Además del reconocimiento especial, ambos artistas puertorriqueños compiten en varias categorías. Marc Anthony obtuvo tres nominaciones, mientras Yandel aparece en dos.

Marc Anthony será reconocido por Maestro Cares

Premios Juventud destacó el trabajo desarrollado por Marc Anthony mediante su fundación Maestro Cares. La organización comenzó sus actividades en 2012.

Desde entonces, la fundación ha impulsado más de 35 proyectos dirigidos a niños y comunidades vulnerables. Sus iniciativas se han desarrollado en América Latina y Estados Unidos.

El cantante también liderará el concierto benéfico Unidos por Venezuela, previsto para el 16 de agosto en Miami. El evento busca recaudar ayuda para la reconstrucción del país después de los terremotos.

Su participación en estas iniciativas motivó la decisión de incluirlo entre los Agentes de Cambio de este año.

Yandel destaca por su proyecto sinfónico

Yandel será distinguido por el impacto cultural de su gira Yandel Sinfónico. El espectáculo combina canciones de reguetón con arreglos interpretados por orquestas locales.

La gira ha reunido a más de 250 músicos durante casi dos años de presentaciones. En cada ciudad, el artista trabaja con instrumentistas diferentes para adaptar su repertorio al formato sinfónico.

El proyecto busca crear vínculos entre la música urbana y la tradición orquestal. También ofrece una plataforma para músicos de las comunidades visitadas.

Yandel desarrolló gran parte de su carrera como integrante del dúo Wisin & Yandel. Posteriormente, continuó su trayectoria como solista.

Premios Juventud llegará por primera vez a Europa

La ceremonia formará parte de PJ Fest, una nueva plataforma de actividades creada por TelevisaUnivision. El programa incluirá eventos en Marbella, Miami, Houston y Los Ángeles.

El público podrá votar hasta el 10 de agosto en las 50 categorías de la competencia. Los resultados se anunciarán durante la gala del 3 de septiembre.

Premios Juventud se transmitirá en Estados Unidos por Univision, UniMás y Galavisión. También estará disponible mediante ViX y YouTube.

En México, la ceremonia podrá verse por Canal 5. La distinción como Agentes de Cambio permitirá que Marc Anthony y Yandel sumen un reconocimiento social a sus nominaciones musicales.

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