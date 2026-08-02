El calor de la parrilla hace algo especial con el durazno: concentra su dulzura, marca la pulpa y le da un aroma ligeramente ahumado. En esta caprese de durazno, esa fruta tibia se mezcla con tomates jugosos, burrata cremosa, hojas verdes y albahaca fresca para crear una ensalada que se siente sencilla, pero con presencia de plato de restaurante.

La idea parte de la caprese italiana, aunque aquí el durazno cambia el tono de la receta. El tomate mantiene la acidez, la burrata aporta suavidad y la albahaca une todo con su perfume clásico. Además, el aceite de oliva y un toque de vinagre balsámico ayudan a equilibrar lo dulce, lo salado y lo fresco.

Para que la caprese de durazno quede bien, usa duraznos firmes, no demasiado maduros. Deben sostenerse en la parrilla sin deshacerse.

Ingredientes para la caprese de durazno

3 duraznos firmes, cortados en gajos

2 tazas de tomates cherry o tomates pequeños, cortados a la mitad

1 bola grande de burrata o 2 pequeñas

3 tazas de hojas verdes suaves, arúgula o mezcla de lechugas

1/3 taza de hojas de albahaca fresca

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharada de vinagre balsámico o reducción balsámica

1 cucharadita de jugo de limón, opcional

Sal en escamas o sal fina al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Preparación

Primero, lava los duraznos y córtalos en gajos gruesos. No los cortes demasiado finos, porque pueden romperse al cocinarlos.

Luego, calienta una parrilla, plancha o sartén grill a fuego medio-alto. Unta ligeramente los gajos de durazno con un poco de aceite de oliva.

Después, coloca los duraznos sobre la superficie caliente y cocínalos de 1 a 2 minutos por lado, solo hasta que tengan marcas doradas y se ablanden ligeramente. Retíralos y deja que reposen unos minutos.

Mientras tanto, acomoda las hojas verdes en una fuente amplia. Añade los tomates cortados, los duraznos a la parrilla y la albahaca fresca.

A continuación, rompe la burrata con cuidado y distribúyela sobre la ensalada. No hace falta cortarla perfectamente; la gracia está en que quede cremosa y natural.

Luego, mezcla el aceite de oliva restante con el vinagre balsámico, el jugo de limón si lo usas, sal y pimienta.

Finalmente, rocía el aliño sobre la ensalada justo antes de servir.

Consejos útiles

Usa duraznos firmes para que no se deshagan en la parrilla.

No cocines demasiado la fruta. Solo necesita marcarse y calentarse un poco.

La burrata debe estar fría o a temperatura fresca para crear contraste con el durazno tibio.

Si no tienes burrata, puedes usar mozzarella fresca.

Agrega el aliño al final para que las hojas verdes no se marchiten.

Cómo servir la caprese de durazno

La caprese de durazno se sirve como entrada, ensalada de verano o acompañante de pollo, pescado, carnes a la parrilla o pan rústico tostado. También funciona muy bien en una mesa para compartir, porque se ve colorida y no requiere una preparación pesada.

Al probarla, debe sentirse fresca, cremosa y ligeramente dulce. El durazno aporta jugo y aroma, el tomate equilibra con acidez, la burrata suaviza cada bocado y la albahaca deja ese sabor limpio que recuerda a la caprese clásica. Es una receta rápida, pero con suficiente elegancia para lucirse sin esfuerzo.