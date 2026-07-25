Una cebolla bien dorada puede cambiar todo el carácter de un plato. En la mujaddara, ese dorado profundo se convierte en sabor, textura y aroma para acompañar una base humilde de lentejas y arroz. La receta es sencilla, pero no plana: tiene especias cálidas, granos tiernos y esa capa crujiente que hace que cada cucharada tenga algo especial.

La mujaddara es una preparación tradicional de la cocina levantina, muy presente en países como Líbano, Siria, Palestina y Jordania. Se prepara con lentejas, arroz o bulgur, cebolla caramelizada o frita y especias como comino, pimienta y, en algunas versiones, canela. Es un plato económico, nutritivo y muy completo, servido a menudo con yogur, ensalada fresca o pepino.

Para que la mujaddara quede bien, las lentejas deben estar cocidas pero enteras, el arroz suelto y la cebolla suficientemente dorada para aportar dulzor y profundidad.

Ingredientes para la mujaddara

1 taza de lentejas pardinas o verdes

3/4 taza de arroz de grano largo

3 cebollas grandes, cortadas en plumas finas

4 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de pimienta negra

1/4 cucharadita de canela molida, opcional

1 hoja de laurel, opcional

3 tazas de agua o caldo vegetal, aproximadamente

Sal al gusto

Perejil fresco picado para servir, opcional

Para acompañar, opcional

Yogur natural

Pepino en rodajas

Ensalada de tomate y hierbas

Limón fresco

Preparación

Primero, enjuaga las lentejas y colócalas en una olla con abundante agua. Cocínalas durante 15 a 20 minutos, hasta que estén casi tiernas, pero todavía firmes. Escúrrelas y reserva.

Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en una sartén amplia. Añade las cebollas cortadas en plumas y una pizca de sal. Cocina a fuego medio, moviendo con frecuencia, hasta que se vuelvan doradas y dulces. Este proceso puede tomar de 20 a 30 minutos. Retira una parte de la cebolla más dorada para usarla como cobertura.

Luego, agrega el arroz a la sartén con el resto de la cebolla y mezcla durante un minuto para que se impregne del aceite y del sabor.

Después, incorpora las lentejas semicocidas, el comino, la pimienta, la canela si la usas, la hoja de laurel y sal al gusto. Añade unas 2 tazas de agua o caldo vegetal.

A continuación, tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 15 a 18 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido. Si hace falta, añade un poco más de agua durante la cocción.

Apaga el fuego y deja reposar la mujaddara tapada durante 10 minutos. Luego, esponja suavemente con un tenedor.

Finalmente, sirve con la cebolla dorada reservada por encima y perejil fresco si deseas.

Consejos útiles

No cocines demasiado las lentejas al principio. Terminarán de ablandarse junto con el arroz.

La cebolla necesita tiempo. Si la apuras con fuego muy alto, se quema antes de caramelizarse.

Usa arroz de grano largo para una textura más suelta.

Si prefieres una versión más intensa, fríe parte de la cebolla hasta que quede crujiente.

El yogur natural ayuda a equilibrar las especias y la dulzura de la cebolla.

Cómo servir la mujaddara

La mujaddara se sirve caliente, tibia o incluso a temperatura ambiente. Queda muy bien con yogur natural, ensalada de pepino y tomate, pan pita o unas gotas de limón fresco.

Al probarla, debe sentirse terrosa, especiada y ligeramente dulce por la cebolla. Las lentejas aportan cuerpo, el arroz suaviza la mezcla y la cobertura dorada da el contraste que el plato necesita. Es comida de pocos ingredientes, pero con una profundidad que demuestra que lo humilde también puede ser extraordinario.