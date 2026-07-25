Una cebolla bien dorada puede cambiar todo el carácter de un plato. En la mujaddara, ese dorado profundo se convierte en sabor, textura y aroma para acompañar una base humilde de lentejas y arroz. La receta es sencilla, pero no plana: tiene especias cálidas, granos tiernos y esa capa crujiente que hace que cada cucharada tenga algo especial.
La mujaddara es una preparación tradicional de la cocina levantina, muy presente en países como Líbano, Siria, Palestina y Jordania. Se prepara con lentejas, arroz o bulgur, cebolla caramelizada o frita y especias como comino, pimienta y, en algunas versiones, canela. Es un plato económico, nutritivo y muy completo, servido a menudo con yogur, ensalada fresca o pepino.
Para que la mujaddara quede bien, las lentejas deben estar cocidas pero enteras, el arroz suelto y la cebolla suficientemente dorada para aportar dulzor y profundidad.
Ingredientes para la mujaddara
- 1 taza de lentejas pardinas o verdes
- 3/4 taza de arroz de grano largo
- 3 cebollas grandes, cortadas en plumas finas
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 1/4 cucharadita de canela molida, opcional
- 1 hoja de laurel, opcional
- 3 tazas de agua o caldo vegetal, aproximadamente
- Sal al gusto
- Perejil fresco picado para servir, opcional
Para acompañar, opcional
- Yogur natural
- Pepino en rodajas
- Ensalada de tomate y hierbas
- Limón fresco
Preparación
Primero, enjuaga las lentejas y colócalas en una olla con abundante agua. Cocínalas durante 15 a 20 minutos, hasta que estén casi tiernas, pero todavía firmes. Escúrrelas y reserva.
Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en una sartén amplia. Añade las cebollas cortadas en plumas y una pizca de sal. Cocina a fuego medio, moviendo con frecuencia, hasta que se vuelvan doradas y dulces. Este proceso puede tomar de 20 a 30 minutos. Retira una parte de la cebolla más dorada para usarla como cobertura.
Luego, agrega el arroz a la sartén con el resto de la cebolla y mezcla durante un minuto para que se impregne del aceite y del sabor.
Después, incorpora las lentejas semicocidas, el comino, la pimienta, la canela si la usas, la hoja de laurel y sal al gusto. Añade unas 2 tazas de agua o caldo vegetal.
A continuación, tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 15 a 18 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido. Si hace falta, añade un poco más de agua durante la cocción.
Apaga el fuego y deja reposar la mujaddara tapada durante 10 minutos. Luego, esponja suavemente con un tenedor.
Finalmente, sirve con la cebolla dorada reservada por encima y perejil fresco si deseas.
Consejos útiles
- No cocines demasiado las lentejas al principio. Terminarán de ablandarse junto con el arroz.
- La cebolla necesita tiempo. Si la apuras con fuego muy alto, se quema antes de caramelizarse.
- Usa arroz de grano largo para una textura más suelta.
- Si prefieres una versión más intensa, fríe parte de la cebolla hasta que quede crujiente.
- El yogur natural ayuda a equilibrar las especias y la dulzura de la cebolla.
Cómo servir la mujaddara
La mujaddara se sirve caliente, tibia o incluso a temperatura ambiente. Queda muy bien con yogur natural, ensalada de pepino y tomate, pan pita o unas gotas de limón fresco.
Al probarla, debe sentirse terrosa, especiada y ligeramente dulce por la cebolla. Las lentejas aportan cuerpo, el arroz suaviza la mezcla y la cobertura dorada da el contraste que el plato necesita. Es comida de pocos ingredientes, pero con una profundidad que demuestra que lo humilde también puede ser extraordinario.