El Mundial 2026 no solo hizo historia en la cancha. También rompió récords en internet y se consolidó como la edición más digital e interactiva de la Copa del Mundo, con cifras masivas en YouTube y TikTok.

Según datos difundidos por las plataformas, YouTube superó los 200.000 millones de visualizaciones relacionadas con el torneo y reunió a más de 1.700 millones de espectadores en todo el mundo. TikTok, por su parte, alcanzó 1,2 billones de visualizaciones de contenido vinculado al Mundial 2026, una cifra que confirma el peso de las redes sociales en la manera actual de vivir el fútbol.

El torneo, disputado en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, terminó con España campeona tras vencer a Argentina en la final. Pero fuera del estadio, la conversación siguió rodando en videos, clips, directos, memes, reacciones y contenido de creadores.

YouTube rompe récords con la final

La final entre España y Argentina consolidó el éxito digital del torneo. YouTube registró más de 21 millones de espectadores promedio por minuto en más de 40 mercados, con un pico superior a los 27 millones de espectadores simultáneos durante el partido decisivo.

El impacto también se sintió en los canales oficiales de la FIFA. Su canal de YouTube superó los 4.000 millones de visualizaciones, ganó 7,5 millones de suscriptores y rebasó los 34 millones de seguidores, según los datos divulgados.

Los creadores de contenido fueron parte central de ese crecimiento. Sus publicaciones relacionadas con el Mundial superaron los 2.500 millones de visualizaciones, mientras que la primera YouTube FIFA Creator Cup logró más de 10 millones de visualizaciones en directo.

TikTok, el estadio paralelo

TikTok también convirtió el Mundial 2026 en su mayor momento deportivo. La plataforma informó que el contenido relacionado con el torneo superó el billón de visualizaciones, mientras la cuenta oficial @fifaworldcup generó cerca de 28.000 millones de visualizaciones y más de 1.700 millones de “me gusta”.

Los aficionados publicaron millones de videos con hashtags de la competición. También se conectaron a transmisiones en directo de broadcasters oficiales y visitaron centros de información dentro de la aplicación para seguir resultados, historias, clips y contenido interactivo.

Romy Gai, director de Negocio de la FIFA, destacó que TikTok ayudó a llevar la experiencia más allá de los estadios. Según la organización, la colaboración permitió acercar el torneo a nuevas audiencias y hacerlo más interactivo, inclusivo y accesible.

Una nueva forma de ver el fútbol

El Mundial 2026 confirma un cambio profundo. La experiencia del fanático ya no empieza y termina con los 90 minutos. Ahora continúa en el celular, en los resúmenes, en los directos, en las reacciones de los creadores y en los momentos virales que se comparten durante días.

También cambia el poder de las plataformas. YouTube y TikTok ya no son solo espacios donde se comenta el partido. Funcionan como estadios paralelos, donde millones de personas ven, editan, reaccionan y reinterpretan el torneo en tiempo real.

Para la FIFA, las cifras representan una victoria estratégica. El Mundial creció en formato, con 48 selecciones y 104 partidos, pero también creció como producto digital. La Copa ya no depende únicamente de la televisión tradicional.

España levantó el trofeo en la cancha. Pero en internet, el Mundial 2026 dejó otra marca: fue el torneo que convirtió cada gol, celebración y polémica en contenido global instantáneo.