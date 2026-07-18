Pablo Alborán – Tiempos bonitos (Videoclip Oficial)

El videoclip oficial de “Tiempos bonitos”, de Pablo Alborán, llega con esa sensibilidad que él maneja tan bien: emoción directa, melodía cuidada y una nostalgia que no necesita gritar para sentirse grande. La canción se mueve en un mood cálido y esperanzador, como una pausa bonita en medio del ruido, justo de esas que uno escucha y termina pensando en alguien. En “Tiempos bonitos”, Pablo Alborán apuesta por una interpretación íntima, con ese sello romántico que conecta porque suena sincero y no fabricado. Visualmente, el videoclip acompaña el sentimiento de la canción con una estética limpia, emocional y enfocada en dejar respirar la historia. Lo bonito es que el tema no se queda solo en la melancolía, también tiene luz, memoria y ese impulso de valorar lo que sí vale la pena guardar. Vale la pena ver el videoclip oficial de “Tiempos bonitos” porque trae voz, corazón y una vibra emocional perfecta para quienes todavía creen en las canciones que se sienten de verdad.