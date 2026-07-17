Ecuador registra tres nuevas especies de abejas carpinteras

Ecuador registró tres especies de abejas carpinteras nunca antes documentadas en su territorio, un hallazgo que actualiza el conocimiento sobre uno de los grupos de polinizadores más importantes del país. El estudio fue informado por el Instituto Nacional de Biodiversidad y contó con la participación de varias instituciones científicas.

La investigación fue desarrollada por expertos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, el Inabio y la Escuela Politécnica Nacional. Para el análisis, los investigadores revisaron 1.351 registros procedentes de colecciones científicas, literatura especializada y plataformas de ciencia ciudadana.

El trabajo documentó 16 especies de abejas carpinteras en Ecuador. Entre ellas aparecen tres nuevos registros nacionales: Xylocopa ornata, Xylocopa metallica y Xylocopa nigrocincta. Que estas especies no hubieran sido reportadas antes no significa necesariamente que sean nuevas para la ciencia, sino que hasta ahora no estaban documentadas oficialmente dentro del territorio ecuatoriano.

El estudio también identificó seis morfotipos que no pudieron asociarse con ninguna especie descrita. Esto sugiere la posible existencia de abejas carpinteras todavía desconocidas para la ciencia, aunque se necesitarán más análisis para confirmarlo. En biodiversidad, este tipo de señales es importante porque puede revelar especies ocultas en ecosistemas que aún no han sido estudiados con suficiente detalle.

Uno de los aportes más relevantes fue la generación de códigos de barras genéticos para diez especies ecuatorianas. Esta herramienta permite identificar especies mediante pequeñas secuencias de ADN y resulta especialmente útil cuando los organismos son difíciles de distinguir solo por su apariencia. En el caso de las abejas carpinteras, puede ayudar a mejorar inventarios, monitoreo y futuros estudios de conservación.

Las abejas carpinteras pertenecen al género Xylocopa y se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales. A nivel mundial se han descrito alrededor de 500 especies, muchas de ellas reconocidas por su tamaño, fuerza y capacidad para polinizar flores complejas.

En Ecuador se han identificado cinco subgéneros de abejas carpinteras: Megaxylocopa, Neoxylocopa, Notoxylocopa, Schonnherria y Xylocopina. Esta diversidad confirma que el país andino sigue siendo un territorio clave para estudiar la relación entre insectos, plantas y ecosistemas.

Su importancia ecológica es enorme. Por su tamaño y fuerza, estas abejas pueden acceder a flores que otros insectos no polinizan de manera eficiente. Esto las convierte en aliadas tanto de ecosistemas naturales como de sistemas agrícolas, donde la polinización es esencial para la producción de alimentos y la salud de los cultivos.

El uso de registros de ciencia ciudadana también muestra cómo las observaciones de personas fuera de los laboratorios pueden complementar el trabajo de museos, universidades y centros de investigación. Fotografías, reportes geográficos y datos compartidos en plataformas abiertas pueden ayudar a detectar especies en zonas poco muestreadas.

El hallazgo refuerza una idea central: todavía queda mucho por conocer sobre la biodiversidad de Ecuador. Incluso grupos relativamente visibles, como las abejas carpinteras, pueden guardar registros no documentados y posibles especies nuevas.

Con esta actualización, los investigadores no solo amplían la lista de especies conocidas en el país, sino que también dejan una base más sólida para protegerlas. En tiempos de pérdida de hábitat, cambio climático y presión sobre los polinizadores, conocer qué especies existen y dónde se encuentran es el primer paso para conservarlas.