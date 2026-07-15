El maíz peto necesita tiempo, pero devuelve paciencia en forma de textura. En la mazamorra colombiana, los granos se cocinan lentamente hasta quedar tiernos, abiertos y suaves, listos para mezclarse con leche fría y acompañarse con panela. Es una preparación humilde, profundamente ligada a la cocina casera colombiana, especialmente en Antioquia y otras regiones donde el maíz ocupa un lugar central en la mesa.

No es una bebida ligera ni un postre de cuchara completamente espeso. Está en ese punto intermedio que la hace tan particular: maíz cocido, líquido lechoso, dulzor aparte y una sensación fresca que funciona muy bien en días cálidos. Muchas familias la sirven con panela rallada, melao o bocados de dulce al lado, para que cada persona ajuste el dulzor a su gusto.

Para que la mazamorra colombiana quede bien, el maíz debe remojarse con anticipación y cocinarse hasta perder cualquier dureza.

Ingredientes para la mazamorra colombiana

1 taza de maíz peto seco

6 tazas de agua

1 pizca de sal

3 tazas de leche fría

Panela rallada, al gusto

Canela en polvo, opcional

Para preparar melao de panela, opcional

1 taza de panela rallada o en trozos

1/2 taza de agua

1 rama de canela, opcional

Preparación

Primero, lava el maíz peto y colócalo en un recipiente amplio. Cúbrelo con abundante agua y déjalo en remojo durante toda la noche. Este paso ayuda a suavizar el grano y reduce el tiempo de cocción.

Luego, escurre el maíz y pásalo a una olla grande con las 6 tazas de agua y una pizca de sal.

Cocina a fuego medio durante 1 hora y media a 2 horas, o hasta que el maíz esté muy tierno. Durante la cocción, revisa el nivel de agua y añade más si hace falta. Los granos deben abrirse un poco y sentirse suaves al morder.

Después, retira del fuego y deja enfriar. Si queda demasiado líquido, puedes retirar una parte; si queda muy seco, añade un poco más de agua fría.

Mientras tanto, prepara el melao si decides usarlo. Coloca la panela, el agua y la canela en una olla pequeña. Cocina a fuego bajo hasta que la panela se disuelva y tome una textura ligeramente espesa. Deja enfriar antes de servir.

A continuación, sirve porciones de maíz cocido en vasos o platos hondos. Añade leche fría al gusto y mezcla suavemente.

Finalmente, acompaña la mazamorra colombiana con panela rallada, melao o una pizca de canela si deseas.

Consejos útiles

Usa maíz peto, no maíz dulce enlatado. La textura tradicional depende de ese grano.

No te saltes el remojo. Ayuda a que el maíz se cocine de manera pareja.

Cocina hasta que el grano esté realmente tierno. Si queda duro, la mazamorra pierde su encanto.

Sirve la leche fría para lograr el contraste clásico con el maíz cocido.

El dulzor suele añadirse al final, con panela o melao, no necesariamente durante la cocción.

Cómo servir la mazamorra colombiana

La mazamorra colombiana se sirve fría o a temperatura fresca, con leche y panela al lado. Puede tomarse en vaso, comerse con cuchara o servirse como merienda después de una comida sencilla.

Al probarla, debe sentirse suave, lechosa y ligeramente dulce, con el maíz como protagonista. La panela aporta ese sabor profundo a caña que completa la receta sin taparla. Es una preparación tranquila, de pocos ingredientes, pero con una memoria de hogar que se reconoce desde la primera cucharada.