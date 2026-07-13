Tom Cruise ha colgado de aviones, saltado al vacío, pilotado helicópteros y escalado edificios imposibles. Pero ahora asegura que “Digger”, la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu, lo llevó a un terreno completamente distinto.

El primer tráiler de la cinta fue revelado este lunes por Warner Bros. y muestra a Cruise casi irreconocible. El actor aparece con poco pelo blanco, barriga, una actitud desbordada y acompañado por un peculiar gato viejo. Su personaje, Digger Rockwell, es un magnate cuya compañía parece estar detrás de un desastre ecológico de escala mundial. La película llegará a los cines en octubre de 2026, según reportes de la industria.

Un Cruise muy lejos de Ethan Hunt

El adelanto deja claro que este no es el Tom Cruise habitual de las grandes escenas de acción. Digger aparece entre botas vaqueras, sombreros, pijamas de seda y una mansión extravagante decorada con cuernos de venado y pieles de animales.

El personaje insulta, se desespera y trata de mantener el control mientras todo a su alrededor se derrumba. En una de las escenas, John Goodman, interpretando a un presidente estadounidense, resume el caos con una frase directa: Digger ha metido la pata y ahora tendrá que sacarlos de ese desastre.

El tráiler mezcla imágenes de incendios, masas de hielo que se desploman, tensión política y alertas sobre una posible guerra nuclear. El tono apunta a una comedia negra con ambición visual y una lectura crítica sobre poder, ego y catástrofe ambiental.

Iñárritu vuelve al cine con una apuesta grande

“Digger” marca el regreso de Alejandro González Iñárritu al cine después de “Bardo” y su primera colaboración con Cruise. Para el actor, trabajar con el director mexicano era un deseo de décadas. Durante la presentación del tráiler, recordó el impacto que le causó ver “Amores perros” hace 25 años.

Cruise dijo que nunca había tenido un proyecto que lo desafiara de esta manera. También aseguró que la película le permitió utilizar muchas de las habilidades que ha desarrollado durante su carrera, no solo físicas, sino también dramáticas.

Iñárritu no asistió a la presentación, pero envió un mensaje en video. Allí afirmó que “Digger” necesitaba a Cruise de una forma evidente y que ambos llegaron a este proyecto después de años de preparación artística.

Una comedia de proporciones catastróficas

El elenco también incluye a Sandra Hüller, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D’Arcy. La fotografía está a cargo de Emmanuel “El Chivo” Lubezki, colaborador clave de Iñárritu en películas como “Birdman” y “The Revenant”.

La película ha sido descrita como una “comedia de catastróficas proporciones”. Esa frase encaja con lo visto en el tráiler: humor incómodo, desastre global y un protagonista poderoso que parece convencido de que puede salvar al mundo del caos que él mismo provocó.

Para Cruise, el riesgo esta vez no parece estar en una acrobacia extrema, sino en algo quizá más raro dentro de su carrera reciente: abandonar la imagen del héroe impecable y entregarse a un personaje grotesco, absurdo y vulnerable.

Si el tráiler cumple lo que promete, “Digger” podría ser una de las películas más comentadas del próximo año. No solo por la transformación de Tom Cruise, sino por el choque creativo entre una estrella acostumbrada al espectáculo total y un director que suele convertir el caos humano en cine de alto voltaje.