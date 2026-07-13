Kylian Mbappé llega a la semifinal del Mundial 2026 con una cuenta pendiente. Francia enfrentará a España este martes en Dallas, y para el capitán francés no será un rival cualquiera. Ninguna selección lo ha derrotado tantas veces desde que juega con la camiseta de Francia.

En cuatro partidos contra España, Mbappé ganó solo una vez. Perdió tres. Marcó dos goles, pero casi siempre terminó del lado equivocado del resultado. Ahora tendrá una nueva oportunidad, con un lugar en la final del Mundial en juego.

España, el rival más incómodo

Mbappé ha disputado 104 partidos internacionales con Francia. De esos encuentros, perdió 15. Tres derrotas fueron ante España. Es decir, una de cada cinco caídas del delantero con su selección llegó contra La Roja.

El dato pesa porque Mbappé suele imponer condiciones ante casi todos. Con Francia ha ganado 71 partidos, una cifra que refleja su impacto en una de las selecciones más fuertes del mundo. Sin embargo, España ha sabido complicarle la vida.

Su único triunfo ante el equipo español fue en la final de la Liga de Naciones de 2021. Aquel día, Francia remontó el gol de Mikel Oyarzabal con tantos de Karim Benzema y del propio Mbappé, quien marcó el 2-1 en el minuto 80.

Dos goles ante La Roja

Mbappé ha marcado dos veces contra España en 269 minutos. Su promedio ante ese rival es de un gol cada 134 minutos, muy parecido a su media general con Francia, que es de un tanto cada 131 minutos.

El otro gol llegó en 2025, también en la Liga de Naciones. Fue en una semifinal de locura, donde España venció 5-4 a Francia. La Roja llegó a ponerse 4-0 con goles de Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal y Pedri González. Mbappé descontó para el 4-1, pero España respondió con otro tanto de Lamine Yamal.

Ese partido dejó una señal clara. Francia tiene pegada, pero España también puede hacerle daño. Mucho.

Una historia que empezó temprano

El primer duelo de Mbappé contra España llegó el 28 de marzo de 2017, apenas tres días después de su debut internacional. Fue titular en un amistoso en París, ante más de 76.000 espectadores en el Stade de France.

España ganó 2-0 con goles de David Silva y Gerard Deulofeu. Para Mbappé, fue una de sus primeras noches grandes con Francia, pero también la primera derrota ante un rival que años después seguiría cruzándose en su camino.

La herida de la Eurocopa 2024

El golpe más doloroso llegó en la Eurocopa 2024. Francia se adelantó temprano en semifinales con un gol de Kolo Muani. Pero España remontó rápido con un golazo de Lamine Yamal y otro tanto de Dani Olmo.

Mbappé jugó ese torneo condicionado por una fractura de nariz sufrida en el debut ante Austria. No fue su mejor versión. Tampoco fue una buena noche para Antoine Griezmann ni para Francia en general.

España ganó, avanzó a la final y terminó levantando el título. Para Mbappé, quedó otra frustración.

Dallas, otra oportunidad

Ahora el escenario cambia. Mbappé llega a la semifinal del Mundial con ocho goles en el torneo, igualado con Lionel Messi en lo más alto de la tabla de goleadores. Francia busca alcanzar su tercera final mundialista consecutiva. España intenta confirmar que su dominio reciente ante los franceses no fue casualidad.

El duelo también tendrá nombres repetidos. Mbappé volverá a encontrarse con Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Mikel Merino, jugadores que ya fueron protagonistas en choques recientes.

Para Francia, el reto será romper una tendencia incómoda. Para España, será sostenerla en el partido más importante entre ambas selecciones en años.

Mbappé ya sabe lo que es marcarle a La Roja. Lo que necesita ahora es algo distinto: ganarle. Y hacerlo en una semifinal mundialista convertiría esa cuenta pendiente en una respuesta enorme.