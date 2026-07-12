El alcalde de Niza, Éric Ciotti, pidió a la FIFA y a la Federación Francesa de Fútbol que se guarde un minuto de silencio antes de la semifinal del Mundial entre Francia y España. El partido se jugará el 14 de julio, la misma fecha en la que Francia recuerda el décimo aniversario del atentado de 2016 en el Paseo de los Ingleses.

La petición busca rendir homenaje a las 86 personas que murieron en aquel ataque. Las víctimas eran de 19 nacionalidades. También pretende acompañar a sus familias y a todos los sobrevivientes marcados por la tragedia.

Un partido en una fecha sensible

El encuentro entre Francia y España coincide con la Fiesta Nacional francesa. Esa misma noche, hace diez años, una multitud se había reunido en Niza para ver los fuegos artificiales. Un camión arrolló a las personas que estaban en el Paseo de los Ingleses.

En una carta dirigida al presidente de la FIFA, Ciotti señaló que el minuto de silencio sería un gesto solemne. Según el alcalde, también mostraría la solidaridad del fútbol con las víctimas del terrorismo y con sus seres queridos.

El pedido fue divulgado en las redes sociales del propio Ciotti. Allí recordó que, mientras Francia juegue la semifinal del Mundial, Niza estará recordando a sus 86 víctimas.

Un gesto de unidad

Ciotti defendió que el homenaje representaría valores como la fraternidad, la paz, el respeto y la unidad. En su opinión, esos principios forman parte del mensaje que la FIFA busca promover a nivel mundial.

La solicitud todavía debe recibir una respuesta oficial. Sin embargo, el pedido suma peso emocional a una semifinal que ya tenía enorme importancia deportiva.

Francia buscará el pase a la final ante España en uno de los cruces más esperados del torneo. Pero para muchas familias francesas, la fecha tendrá un significado mucho más profundo que el resultado del partido.

Los homenajes en Francia

Los actos por el décimo aniversario del atentado comenzarán este domingo con una marcha solemne por el Paseo de los Ingleses. El lunes habrá una ceremonia interreligiosa en memoria de las víctimas.

El martes, el presidente Emmanuel Macron encabezará el homenaje oficial. La conmemoración terminará a las 22:34, la hora exacta en la que comenzó el ataque. En ese momento se encenderán 86 haces de luz, uno por cada persona fallecida.

El posible minuto de silencio antes del Francia-España conectaría el escenario deportivo con una memoria nacional todavía abierta. Para Niza, no se trata solo de mirar al pasado. También es una forma de recordar que el fútbol, en momentos así, puede detenerse unos segundos y hablar sin palabras.