Tom Hanks cumple 70 años este jueves como una de las figuras más queridas y respetadas de Hollywood. En una industria acostumbrada a fabricar ídolos y derribarlos con la misma rapidez, el actor ha logrado algo poco común: sostener durante décadas una imagen de cercanía, talento y confiabilidad sin perder peso artístico ni conexión con el público.

Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord, California, y encontró en la actuación una forma de canalizar su timidez y su instinto cómico. Sus primeros pasos fueron en el teatro durante su etapa universitaria en Sacramento, antes de mudarse a Nueva York y empezar a construir una carrera que terminaría marcando varias generaciones.

Su salto a la fama llegó con la televisión, gracias a la comedia “Bosom Buddies”, y luego con películas como “Splash” y “Big”. Esta última le dio su primera nominación al Óscar y dejó claro que Hanks tenía una habilidad especial para mezclar humor, inocencia y emoción sin caer en exageraciones.

El giro definitivo llegó en los años noventa. Con “Philadelphia”, interpretó a un abogado enfermo de sida y víctima de discriminación, en una actuación que le valió su primer Óscar. Un año después ganó nuevamente por “Forrest Gump”, convirtiéndose en uno de los pocos actores en conseguir dos estatuillas consecutivas como protagonista.

Desde entonces, Hanks quedó asociado a una idea muy poderosa: el hombre corriente enfrentado a circunstancias extraordinarias. Fue astronauta en “Apollo 13”, capitán en “Saving Private Ryan”, náufrago en “Cast Away” y marino secuestrado en “Captain Phillips”. En todos esos papeles, su mayor fuerza no fue parecer invencible, sino profundamente humano.

Esa cualidad lo ha llevado a ser comparado muchas veces con James Stewart, otro actor capaz de representar bondad, duda, decencia y vulnerabilidad sin perder autoridad en pantalla. Hanks no necesita imponerse con dureza. Su carisma funciona porque parece accesible, incluso cuando interpreta a personajes atrapados en situaciones extremas.

También ha sido parte de una de las franquicias más amadas del cine familiar: “Toy Story”. Su voz como Woody convirtió al vaquero de Pixar en un personaje icónico para varias generaciones. Y esa historia todavía no termina, ya que Hanks volverá a prestar su voz en “Toy Story 5”.

Fuera de la pantalla, su vida pública ha reforzado esa imagen de estabilidad. Está casado desde 1988 con la actriz Rita Wilson, con quien ha formado una de las parejas más duraderas de Hollywood. También ha evitado, en general, las polémicas que suelen rodear a las grandes estrellas.

Su trayectoria incluye dos Óscar, varios Globos de Oro, siete premios Emmy y la Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió en 2016 de manos de Barack Obama por su contribución a la cultura estadounidense. Como productor, también ha impulsado proyectos de gran prestigio, como “Band of Brothers”, “The Pacific” y “Masters of the Air”.

Hanks ha construido una carrera en la que el éxito comercial y el respeto crítico rara vez han estado separados. No todos sus estrenos han sido perfectos, pero su nombre sigue funcionando como garantía de profesionalismo y calidez.

Lejos de retirarse, el actor mantiene proyectos en camino. Además de “Toy Story 5”, protagonizará “The Comebacker”, una película de béisbol dirigida por Marielle Heller, con quien ya trabajó en “A Beautiful Day in the Neighborhood”.

A los 70 años, Tom Hanks no solo representa una carrera exitosa. Representa una forma de estrella que cada vez parece más escasa: popular sin ser distante, respetado sin parecer inaccesible y capaz de emocionar al público con una humanidad que nunca se siente fabricada. En la caja de bombones del cine, a Hanks le tocó premio, pero Hollywood también ganó con él.