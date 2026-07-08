El telescopio espacial Roman de la NASA está entrando en la etapa final antes de su lanzamiento, previsto para no antes del 30 de agosto de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión viajará a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX y promete abrir una nueva etapa en la observación del universo.

El observatorio, llamado oficialmente Nancy Grace Roman Space Telescope, llegó al puerto espacial de Florida el 21 de junio procedente del Centro Goddard de la NASA, en Maryland, donde fue ensamblado y sometido a pruebas. Desde entonces, los equipos técnicos trabajan en una sala limpia para completar las revisiones finales antes del despegue.

Roman no será un telescopio cualquiera. Aunque su espejo primario tiene 2,4 metros de diámetro, el mismo tamaño que el del Hubble, su campo de visión será al menos 100 veces mayor. Eso significa que podrá observar zonas mucho más amplias del cielo en menos tiempo y generar una cantidad enorme de información para la comunidad científica.

La NASA calcula que, durante su vida útil, el telescopio podría medir la luz de hasta mil millones de galaxias. Ese volumen de datos permitirá estudiar cómo ha evolucionado el universo, cómo se distribuye la materia y qué papel juegan dos de los mayores enigmas de la cosmología: la materia oscura y la energía oscura.

La energía oscura es uno de los grandes misterios científicos actuales, porque estaría relacionada con la expansión acelerada del universo. Roman buscará pistas sobre ese fenómeno observando galaxias lejanas y grandes estructuras cósmicas con una precisión que ayudará a comparar modelos sobre el origen y evolución del cosmos.

El telescopio también tendrá un papel importante en la búsqueda de exoplanetas, mundos que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. Para ello contará con dos instrumentos principales: una cámara de gran campo de 288 megapíxeles y un coronógrafo diseñado para bloquear la luz de estrellas brillantes y permitir imágenes directas de planetas y discos de formación planetaria.

Ese coronógrafo funcionará como una demostración tecnológica clave para futuras misiones. Si sus resultados son exitosos, podría ayudar a perfeccionar los métodos necesarios para estudiar planetas más parecidos a la Tierra en los próximos grandes observatorios espaciales.

Roman operará durante al menos cinco años en una órbita alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, ubicado a unos 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Esa región ofrece una estabilidad especial, porque la gravedad del Sol y la Tierra permite que el telescopio se mantenga en posición con menor consumo de combustible.

La misión también destaca por su política de datos abiertos. La NASA hará pública la información recopilada sin un periodo de reserva exclusivo, lo que permitirá que astrónomos de todo el mundo trabajen con sus observaciones desde el inicio. Esa decisión puede acelerar descubrimientos y ampliar la participación científica internacional.

El nombre del telescopio honra a Nancy Grace Roman, la primera jefa de astronomía de la NASA. La agencia la recuerda como “la madre del Hubble” por su impulso decisivo para sacar adelante aquel proyecto, que transformó la astronomía moderna.

Ahora, el telescopio Roman busca continuar ese legado desde una escala mucho más amplia. Si el Hubble cambió la forma en que vimos el universo profundo, Roman quiere mostrar el panorama completo: miles de millones de galaxias, nuevos planetas, estructuras invisibles y pistas sobre las fuerzas que moldean el cosmos.