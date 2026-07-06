España eliminó a Portugal del Mundial 2026 con una victoria 1-0 en Dallas, en un clásico ibérico cargado de tensión que se resolvió en el tiempo añadido. Mikel Merino, ingresado desde el banquillo, marcó en el minuto 90+1 el gol que mandó a la Roja a los cuartos de final y puso fin al camino mundialista de Cristiano Ronaldo.

El partido fue cerrado, físico y emocional. Portugal resistió durante casi todo el encuentro gracias a una gran actuación de Diogo Costa, que sostuvo a su equipo con cinco paradas y mantuvo el 0-0 cuando España empezaba a encontrar más espacios. La Roja tuvo paciencia, movió el balón y buscó grietas en una defensa portuguesa que durante muchos minutos pareció preparada para llevar el duelo a la prórroga.

El gol llegó cuando el partido parecía entrar en su tramo más peligroso para ambos. Ferran Torres recibió con claridad, levantó la cabeza y asistió a Merino, que apareció en el momento exacto para definir y desatar la celebración española. Fue un golpe durísimo para Portugal, que apenas tuvo tiempo para reaccionar.

España volvió a demostrar oficio competitivo. No fue su partido más brillante del torneo, pero sí uno de los más maduros. Supo controlar sus emociones, no se desesperó ante las intervenciones de Diogo Costa y encontró en el banco una solución decisiva. En una fase eliminatoria, esa capacidad para ganar partidos cerrados puede valer tanto como una goleada.

Portugal se despide con dolor. El equipo compitió, defendió con orden y tuvo momentos para inquietar a España, pero le faltó precisión en los metros finales. Cristiano Ronaldo, a los 41 años, quedó en el centro emocional de la noche. El capitán portugués había reconocido antes del partido que esperaba que no fuera su último encuentro en un Mundial, pero la derrota deja su histórica trayectoria mundialista prácticamente cerrada.

La imagen de Cristiano tras el pitazo final resume el peso del momento. Su carrera en Copas del Mundo atravesó generaciones, desde su debut en 2006 hasta este último intento en 2026. Nunca pudo levantar el trofeo, pero su impacto en el fútbol mundial ya no depende de ese título. Portugal pierde a su mayor símbolo en la escena mundialista, aunque su legado queda intacto.

Para España, la victoria tiene un valor enorme. El equipo de Luis de la Fuente elimina a un rival de máxima exigencia y confirma que tiene recursos para competir en partidos tensos, incluso cuando no encuentra el gol temprano. La aparición de Merino, la asistencia de Ferran y la solidez colectiva fortalecen a una selección que sigue creciendo en el torneo.

El triunfo también extiende el buen momento de una generación española que combina juventud, talento y experiencia. Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal, Ferran y Merino forman parte de un bloque que ha aprendido a manejar distintos registros: dominar, sufrir, acelerar y esperar.

Portugal se marcha con la sensación de haber estado cerca, pero no lo suficiente. España, en cambio, sigue adelante con una victoria de esas que pesan en la historia. No solo ganó un partido. Eliminó a su vecino, sobrevivió a un duelo de alta tensión y dejó fuera del Mundial al último Cristiano Ronaldo mundialista.

Ahora la Roja avanza a cuartos de final con una inyección anímica enorme. El gol de Merino en Dallas no fue solo una clasificación. Fue un golpe de autoridad, una escena de cierre para Portugal y una noche que España recordará como una de las más intensas de su camino en el Mundial 2026.