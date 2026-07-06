Wall Street abrió este lunes en terreno mixto, en una jornada marcada por un gesto simbólico inusual: el presidente Donald Trump participó desde el Despacho Oval en la apertura conjunta del New York Stock Exchange y el Nasdaq. El acto sirvió para promover las llamadas “Trump Accounts”, una iniciativa federal de inversión dirigida a niños nacidos durante su segundo mandato.

En los primeros movimientos de la sesión, el Dow Jones de Industriales operaba ligeramente a la baja, mientras el S&P 500 y el Nasdaq avanzaban impulsados por ganancias en varias compañías tecnológicas. El comportamiento mixto reflejó una jornada de cautela, pero también de apetito por acciones vinculadas a semiconductores, almacenamiento y automatización.

La ceremonia desde la Casa Blanca fue presentada como un momento histórico, al reunir de manera simbólica a los dos principales mercados bursátiles del país en el Despacho Oval. Las “Trump Accounts” buscan otorgar una contribución inicial de 1.000 dólares a niños elegibles, con la idea de fomentar inversión temprana y acumulación de patrimonio a largo plazo.

Más allá del componente político, los inversores mantuvieron la atención en los movimientos del sector tecnológico. Empresas como Oracle, Marvell Technology, Teradyne, Western Digital y Advanced Micro Devices registraban avances en la apertura, en una señal de que la expectativa alrededor de inteligencia artificial, chips y centros de datos continúa sosteniendo parte del entusiasmo en el mercado.

AMD destacó entre los nombres más fuertes de la mañana, mientras otras compañías ligadas al hardware y la infraestructura tecnológica también avanzaban. La lectura general es que los inversores siguen premiando a las empresas que pueden beneficiarse del crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda de capacidad de procesamiento.

Microsoft, en cambio, se desmarcó de esa tendencia positiva. La compañía caía después de anunciar el recorte de aproximadamente 4.800 empleos, cerca del 2,1 % de su plantilla global. Los ajustes afectarían especialmente áreas de ventas y videojuegos, incluida la división Xbox, en medio de una reestructuración vinculada a cambios de negocio y al impacto de la inteligencia artificial.

La noticia añade presión sobre Microsoft, que ha tenido un desempeño más débil que otras grandes tecnológicas en lo que va de 2026. Aunque la empresa sigue siendo una de las mayores apuestas globales en IA, los inversores observan con más cuidado cuánto dinero necesita invertir para sostener esa estrategia y qué impacto tendrá en sus márgenes y operaciones.

El contraste fue claro en la apertura. Mientras varios nombres tecnológicos subían por expectativas de crecimiento, Microsoft retrocedía por señales de ajuste interno. Ese movimiento refleja una tensión que atraviesa al sector: la inteligencia artificial promete nuevos ingresos, pero también obliga a reorganizar negocios, reducir costos y redefinir puestos de trabajo.

En otros mercados, los metales preciosos también mostraban fuerza. El oro avanzaba, mientras la plata registraba una subida más marcada, en un contexto en el que algunos inversores buscan cobertura ante la incertidumbre económica y política.

La jornada bursátil comenzó así con varios mensajes cruzados. Por un lado, Trump utilizó el escenario financiero para promover una política de inversión infantil con sello propio. Por otro, Wall Street mostró que el entusiasmo tecnológico sigue vivo, aunque no alcanza por igual a todas las grandes compañías.

El mercado entra en la semana con la mirada puesta en la evolución de las tecnológicas, los próximos datos económicos y las señales de la Reserva Federal. La apertura mixta no marca una dirección definitiva, pero sí deja claro que los inversores siguen separando ganadores y perdedores dentro de un mismo sector.

Wall Street puede celebrar récords simbólicos y actos desde la Casa Blanca, pero al final la sesión se decide por resultados, expectativas y confianza. Este lunes, la confianza estuvo dividida: optimismo para varias tecnológicas, presión para Microsoft y cautela en el Dow Jones.