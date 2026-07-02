Empire State Building volvió a ser escenario de una escena viral, pero esta vez no por una postal romántica tradicional. Una pareja de escaladores extremos subió sin permiso hasta la antena más alta del famoso rascacielos de Nueva York, se prometió matrimonio y terminó enfrentando varios cargos penales.

Los protagonistas fueron Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov, conocido en redes como Ivan “Vanya” Beerkus. Ambos son famosos por practicar “rooftopping”, una actividad de alto riesgo que consiste en escalar edificios, grúas o estructuras urbanas sin autorización para tomar fotos o grabar videos desde alturas extremas.

Según reportes policiales, la pareja llegó a la parte superior del Empire State Building vestida de negro, con el rostro cubierto y sin autorización para ingresar a esa zona restringida. Desde la antena desplegaron una pancarta con el mensaje en inglés: “cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”. Luego, Beerkus se arrodilló y le propuso matrimonio a Nikolau.

La escena fue captada en fotos y videos que rápidamente circularon en redes sociales. Pero la hazaña romántica se transformó en un caso penal. La pareja fue detenida por la Policía de Nueva York y enfrenta cargos como imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada, conducta desordenada, robo con allanamiento, daños criminales y posesión de herramientas de robo, entre otros.

De acuerdo con medios locales, las autoridades investigan cómo lograron acceder a las áreas restringidas del edificio. La operación generó una respuesta policial que incluyó vigilancia aérea y equipos especializados, debido al riesgo que representaba tanto para los propios escaladores como para el personal de emergencia.

Nikolau y Beerkus no son desconocidos para quienes siguen este tipo de contenido extremo. La pareja protagonizó en 2024 el documental de Netflix “Skywalkers: A Love Story”, que cuenta su relación y sus peligrosas escaladas en algunos de los rascacielos más altos del mundo. Entre sus hazañas más conocidas figura el ascenso a la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, considerada una de las estructuras más altas del planeta.

En entrevistas anteriores, ambos habían dicho que se habían mudado a Nueva York y que aún les quedaban edificios por “conquistar”. Esa frase volvió a circular tras el incidente en el Empire State Building, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad.

El caso abrió un debate en redes. Algunos usuarios calificaron la escena como una muestra extrema de amor y valentía. Otros la criticaron como una acción imprudente, peligrosa y costosa para las autoridades. La administración del Empire State Building reaccionó con humor, recordando que el edificio ofrece opciones legales y seguras para propuestas de matrimonio en sus miradores.

La imagen de una pareja comprometida sobre la antena del Empire State Building puede parecer salida de una película, pero las consecuencias son reales. Lo que empezó como una declaración de amor a más de 1.400 pies de altura terminó en una audiencia judicial y en una lista de cargos que podría complicar seriamente a los dos influencers.

En Nueva York, incluso el romance tiene límites. Y para las autoridades, cruzar los del Empire State Building no fue una aventura, sino una violación de seguridad.