Paquetá se convirtió en la nueva gran preocupación de Brasil en el Mundial 2026. El centrocampista sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de dieciseisavos ante Japón y está prácticamente descartado para lo que resta del torneo, salvo una recuperación muy acelerada y una carrera larga de la Canarinha.

El golpe llega en un momento delicado para Carlo Ancelotti. Brasil se enfrentará este domingo a Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por los octavos de final, y Paquetá ya está descartado para ese partido. También tiene muy pocas opciones de llegar a unos eventuales cuartos de final contra Inglaterra o México.

Según una fuente de la selección brasileña citada por reportes internacionales, el jugador está “sin posibilidades” para las dos próximas rondas eliminatorias. Paquetá ya inició tratamiento intensivo con el cuerpo médico de la Canarinha, pero el tipo de lesión hace difícil imaginar un regreso inmediato.

La baja es importante porque Paquetá se había ganado un lugar como titular en este Mundial. A sus 28 años, el mediapunta del Flamengo venía formando parte de un mediocampo fuerte junto a Bruno Guimarães y Casemiro. Su función era clave: conectar la zona de recuperación con el tridente ofensivo y dar equilibrio a un equipo que empezó el torneo con dudas, pero fue creciendo con el paso de los partidos.

Brasil viene de remontar ante Japón en los dieciseisavos, un triunfo que reforzó la confianza del grupo. Sin embargo, perder a Paquetá obliga a Ancelotti a tomar una decisión difícil antes del duelo contra Noruega. El técnico debe elegir si mantiene la estructura del equipo con un reemplazo natural o si modifica el dibujo para sumar más peso ofensivo.

Una de las opciones es Danilo Santos, jugador del Botafogo, un perfil más físico y versátil que podría ayudar a sostener el mediocampo. Otra alternativa es Gabriel Martinelli, aunque su entrada implicaría reconvertir a un extremo en una función más interior. También aparece Endrick, pero esa decisión llevaría a Brasil hacia una línea de cuatro atacantes, con más riesgo y menos control en la mitad de la cancha.

Neymar también está en la conversación, aunque su situación es más compleja. El número 10 puede ofrecer calidad, pausa y último pase, pero existen dudas sobre si tiene el ritmo físico necesario para asumir una posición tan exigente en una fase eliminatoria. En un partido de alto voltaje contra Noruega, la medular puede ser tan importante como el ataque.

El rival no será cómodo. Brasil nunca ha vencido a Noruega en sus cuatro enfrentamientos anteriores, con dos empates y dos derrotas. Esa estadística, rara para una selección cinco veces campeona del mundo, añade tensión a un cruce que ya venía cargado por el duelo entre Vinícius Júnior y Erling Haaland.

La pérdida de Paquetá también afecta la forma en que Brasil puede protegerse ante las transiciones noruegas. Noruega es un equipo físico, directo y peligroso cuando encuentra espacios para alimentar a Haaland. Sin un mediocampista de conexión y sacrificio como Paquetá, Ancelotti tendrá que ajustar coberturas, presión y salida de balón.

Brasil sigue teniendo talento de sobra para competir, pero la lesión cambia el panorama. En los Mundiales, las bajas importantes no solo obligan a reemplazar nombres, también obligan a rediseñar funciones. Paquetá no era simplemente un titular más. Era una pieza de equilibrio.

Ahora la Canarinha llega a octavos con una pregunta urgente: quién puede ocupar ese espacio sin romper lo que el equipo había empezado a construir. Ancelotti tiene pocos días para encontrar la respuesta, y Noruega llega con argumentos suficientes para castigar cualquier duda.