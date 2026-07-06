El Smithsonian quedó en el centro de una nueva batalla política y cultural en Estados Unidos después de que un informe de la Casa Blanca acusara al Museo Nacional de Historia de Estados Unidos de promover una visión ideológica, divisiva y excesivamente crítica del país.

El documento, elaborado por el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, sostiene que el liderazgo del museo no presenta la historia estadounidense como una herencia común que debe enseñarse y celebrarse, sino como una herramienta política marcada por el desaliento y la división. El informe apunta directamente contra una de las instituciones culturales más reconocidas del país, gestionada por la fundación Smithsonian.

Según el texto, el museo estaría dominado por “activistas políticos extremistas” que buscan transformar la narrativa nacional. La Casa Blanca critica que las exhibiciones se enfoquen de manera reiterada en temas como la esclavitud, la supremacía blanca, la conquista, la exclusión, el racismo, la xenofobia, la misoginia y la injusticia sistémica.

El informe no niega que el museo deba abordar episodios dolorosos de la historia estadounidense. De hecho, reconoce que la esclavitud, el maltrato a los pueblos nativos y otras injusticias deben ser enseñadas. Sin embargo, acusa al Smithsonian de presentar esos temas de una manera que, según la Casa Blanca, anima a los ciudadanos a mirar a su país principalmente desde la sospecha, el resentimiento y la división.

Uno de los puntos más sensibles del documento es la inmigración. La Casa Blanca cuestiona que las exhibiciones den espacio a movimientos proinmigrantes y a narrativas que resaltan la contribución de personas indocumentadas al país. Para los autores del informe, ese enfoque se aleja de las “narrativas patrióticas tradicionales” que, a su juicio, deberían ocupar un lugar central en los museos nacionales.

La publicación del informe se produce en un momento simbólico. Estados Unidos se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia, una fecha que el Gobierno de Donald Trump ha buscado vincular con una visión más patriótica de la historia nacional. En ese contexto, los museos públicos y las instituciones culturales se han convertido en espacios de disputa sobre cómo contar el pasado del país.

El Smithsonian ha defendido en ocasiones anteriores que su trabajo se basa en investigación rigurosa, independencia curatorial y presentación factual de la historia. Para sus defensores, un museo nacional no debe limitarse a celebrar logros, sino también examinar contradicciones, conflictos y daños históricos que formaron parte de la construcción del país.

El debate toca una pregunta de fondo: qué debe hacer un museo de historia nacional. Para algunos sectores conservadores, debe fortalecer el orgullo cívico y resaltar los valores, avances y héroes de Estados Unidos. Para otros, su función también es mostrar las zonas oscuras del pasado, precisamente para entender mejor el presente.

La acusación contra el Smithsonian no es un caso aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno contra instituciones culturales, educativas y artísticas que considera dominadas por agendas progresistas. Críticos de esa estrategia advierten que podría derivar en presión política sobre museos que tradicionalmente han funcionado con independencia académica.

Por ahora, el informe no resuelve el debate, lo intensifica. El Smithsonian sigue siendo uno de los principales símbolos culturales de Estados Unidos, pero también se ha convertido en un campo de batalla sobre memoria, identidad y poder político.

En el centro de la controversia queda una tensión difícil de evitar: cómo contar la historia de un país que combina ideales democráticos, logros científicos y culturales, pero también esclavitud, exclusión y luchas por derechos. La respuesta dependerá de quién tenga el poder de decidir qué se exhibe, qué se omite y qué se considera digno de recordar.