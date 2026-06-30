Sopa fría de aguacate con lima, cilantro y frescura centroamericana

El aguacate tiene una textura natural que no necesita crema pesada para sentirse sedosa. En esta sopa fría de aguacate, esa suavidad se combina con lima, cilantro y un toque de chile para crear una receta fresca, rápida y muy apropiada para días calurosos.

Inspirada en sabores comunes de Centroamérica, esta sopa no pretende ser una receta tradicional de un solo país, sino una preparación pensada desde ingredientes muy presentes en la región: aguacate, cítricos, hierbas frescas y chile. El resultado es ligero, pero con cuerpo. Funciona como entrada, almuerzo fresco o acompañamiento de mariscos, pollo a la parrilla o tortillas tostadas.

Para que la sopa fría de aguacate quede equilibrada, lo más importante es usar aguacates maduros, buen jugo de lima y servirla bien fría.

Ingredientes para la sopa fría de aguacate

2 aguacates maduros

1 1/2 tazas de caldo de verduras frío o agua fría

1/2 taza de yogur natural o crema ligera

Jugo de 2 limas

1/4 taza de cilantro fresco

1/2 diente de ajo pequeño

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 chile jalapeño o chile verde, sin semillas

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para servir

Cubos pequeños de aguacate

Cilantro fresco picado

Rodajas finas de chile

Tortillas tostadas o chips

Unas gotas de aceite de oliva

Ralladura de lima opcional

Preparación

Primero, corta los aguacates por la mitad, retira la semilla y extrae la pulpa con una cuchara.

Luego, coloca la pulpa en la licuadora junto con el caldo frío o el agua, el yogur o la crema, el jugo de lima, el cilantro, el ajo, el aceite de oliva y el chile.

Después, licúa hasta obtener una textura completamente suave. Si la sopa queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo frío o agua hasta lograr la consistencia que prefieras.

A continuación, prueba y ajusta la sal, la pimienta y el jugo de lima. La acidez debe sentirse clara, porque ayuda a equilibrar la grasa natural del aguacate.

Refrigera durante al menos 30 minutos antes de servir. Ese reposo ayuda a que la sopa esté más fresca y los sabores se integren mejor.

Finalmente, sirve en platos hondos o vasos pequeños. Decora con cubos de aguacate, cilantro, rodajas de chile, ralladura de lima o un chorrito de aceite de oliva.

Consejos útiles

Usa aguacates maduros, pero no pasados. Si tienen partes oscuras o sabor amargo, se notará mucho.

No exageres con el ajo. En una sopa fría, el ajo crudo puede dominar rápido.

Añade la lima poco a poco si prefieres una acidez más suave.

Si quieres una versión más ligera, usa agua fría en lugar de caldo y omite la crema.

Para una textura más fina, licúa por más tiempo y pasa la sopa por un colador.

Cómo servir la sopa fría de aguacate

La sopa fría de aguacate se sirve bien fría, idealmente justo después del reposo en refrigeración. Queda muy bien con tortillas tostadas, camarones, pescado a la plancha, pollo asado o una ensalada sencilla.

Al probarla, debe sentirse cremosa, fresca y cítrica, con el cilantro dando aroma y el chile dejando un picante suave. Es una receta simple, pero muy efectiva cuando el calor pide algo ligero, verde y lleno de sabor.