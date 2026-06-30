Juan Palau, conocido por interpretar a Drama Key en “La Reina del Flow”, vive como un sueño la gira musical que lleva la banda sonora de la serie a escenarios internacionales. Para el artista colombiano, el fenómeno marca un “hito histórico” dentro de la cultura popular latina.

La producción sigue el camino de otros proyectos que saltaron de la televisión a los conciertos, como “RBD”, “Rebelde Way” o “Chica Vampiro”. En este caso, el éxito de la serie colombiana, producida por Caracol Televisión y vista internacionalmente en Netflix, ha permitido que sus personajes conecten con el público en vivo a través de canciones, narrativa y nostalgia.

En entrevista con EFE, Palau reconoció que jamás imaginó vivir algo así. “Cuando se dio esta oportunidad me pareció increíble, fue algo muy bonito y es histórico para nosotros como colombianos”, afirmó.

Antes de llegar a Latinoamérica en septiembre, la gira se encuentra en plena etapa española. El elenco tiene fechas en varias ciudades del país, donde el público ha respondido con fuerza. Reportes sobre el tour señalan presentaciones en Alicante, Pamplona, Sevilla, Vigo, A Coruña, Madrid, Tenerife, Fuengirola, Gran Canaria y Barcelona.

Una gira con energía de fenómeno

En España, la gira reúne a varios rostros vinculados a la historia musical de la serie. Entre ellos figuran Carlos Torres como Charly, María José Vargas como la versión joven de Yeimy, Juan Manuel Restrepo como Erick, Kiño como Axel, Kevin Bury como Cris Vega y Palau como Drama Key.

El espectáculo combina canciones emblemáticas, recuerdos de la trama y la conexión directa con seguidores que llevaron la serie más allá de la pantalla. En Madrid, Palau adelantó que habría cambios en el show y una sorpresa especial para el público.

“España siempre nos ha abierto las puertas”, dijo el artista. Según explicó, el público español ha sido uno de los más fuertes para “La Reina del Flow”. “La energía ha sido muy fuerte, la gente en todos los shows baila, grita, salta”, agregó.

Esa reacción confirma que la serie se convirtió en algo más que una ficción musical. Para muchos seguidores, sus canciones forman parte de una historia emocional ligada al reguetón, la superación, el barrio, la venganza y la identidad colombiana.

Drama Key y el poder de la música

Palau entró a “La Reina del Flow” en la segunda temporada, estrenada en 2021. Su personaje, Drama Key, era un joven rapero que salía de prisión y recibía una oportunidad en una discográfica.

El actor y cantante contó que llegó al proyecto cuando muchos dudaban de que una segunda temporada pudiera repetir el éxito de la primera. Pero ocurrió lo contrario. La serie pasó de Caracol Televisión a Netflix y se consolidó como una de las producciones hispanas más vistas.

Uno de los momentos que le hizo entender el alcance del fenómeno fue el comportamiento de “Monólogo”, una canción suya que le prestó a Drama Key dentro de la serie. Según recordó, el tema llegó a generar entre 20.000 y 30.000 reproducciones diarias en Spotify.

“Una cosa es verlo de lejos y otra es ser parte de”, dijo.

Más que una historia de narcos

“La Reina del Flow” mezcla música urbana, venganza, romance y dramas vinculados a jóvenes de las comunas de Medellín. También incluye una subtrama de narcotráfico, con el tío de Charly Flow como capo buscado por la DEA.

Para Palau, esa dimensión no debe reducir la serie a una historia de narcos. Reconoce que el narcotráfico es una problemática asociada a Colombia que llama la atención del público, pero insiste en que la producción contiene muchos mundos.

“Para mí nunca ha sido un problema mostrar nuestra realidad, porque el que no ve su realidad está condenado a repetirla”, explicó. A su juicio, lo valioso de la serie es que muestra una realidad oscura, pero utiliza la música como una herramienta para transformarla.

Ese enfoque también conecta con lo que representa Drama Key. El personaje habla de jóvenes de barrio, oportunidades, disciplina y ganas de salir adelante.

Un personaje que lo estaba esperando

Palau reveló que originalmente se presentó al casting de la primera temporada para interpretar a Juancho. No fue elegido, se frustró y dejó la actuación a un lado por un tiempo.

Más adelante, para la segunda temporada, lo convencieron de volver a intentarlo. Entonces llegó Drama Key. “Drama Key me estaba esperando”, confesó.

El artista reconoce que comparte varios rasgos con su personaje. Ambos son soñadores, trabajadores, colombianos y cercanos a la música urbana. También dice que tanto él como Drama Key son leales a los suyos.

Pero marca una diferencia clara: Palau no ha estado en prisión ni viene de un contexto tan duro como el de su personaje. Aun así, asegura que interpretarlo le permitió comprender mejor ciertas realidades de su país y respetar más a los jóvenes que luchan por salir adelante desde entornos difíciles.

“Son pelados guerreros, echados para adelante”, dijo sobre quienes se identifican con Drama Key, Axel y el mundo de la calle que retrata la serie.

El futuro más allá de Drama

Ahora, Juan Palau también busca que el público lo vea más allá de Drama Key. Quiere seguir actuando en otros formatos, continuar su carrera musical y aprovechar el impulso del personaje para que la gente llegue a su proyecto personal.

Actualmente promociona “Bombonera”, prepara un EP para noviembre y tiene conciertos propios. Desde que terminó la serie, también ha participado en dos películas y en el reality “La casa de los famosos”, aunque reconoce que ese formato no es tanto lo suyo.

A Palau no le interesan demasiado las discusiones ni el conflicto permanente. Fuera del personaje, lo deja claro con humor: a Juan Palau no le gusta el drama.

Su reto ahora es convertir el cariño por Drama Key en una puerta hacia nuevas etapas. La gira de “La Reina del Flow” le permite cerrar un ciclo con el público, pero también abrir otro como artista completo: cantante, actor y colombiano que entiende que la música puede cambiar la forma en que se cuenta una historia.