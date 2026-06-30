Nueva York activará un amplio plan de emergencia ante la ola de calor extremo que comenzará a sentirse desde el miércoles y se extenderá durante el fin de semana festivo del 4 de julio, cuando la ciudad espera recibir a miles de visitantes por las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El alcalde Zohran Mamdani anunció medidas especiales para proteger a residentes, trabajadores, personas sin hogar, adultos mayores y visitantes, en momentos en que los pronósticos apuntan a temperaturas cercanas a los 100 grados Fahrenheit y sensaciones térmicas que podrían superar los 105 grados.

La ciudad activará cientos de centros de climatización en los cinco condados, intensificará la asistencia a comunidades vulnerables y reforzará los mensajes de prevención ante enfermedades relacionadas con el calor. Los neoyorquinos podrán ubicar centros cercanos llamando al 311 o usando las herramientas oficiales de la ciudad.

Furgonetas médicas y apoyo en la calle

Como parte del operativo, la administración municipal pondrá en marcha 12 furgonetas operadas por el Departamento de Salud. Estas unidades estarán disponibles desde el miércoles para ofrecer atención médica básica, agua, electrolitos, protector solar y otros suministros.

También podrán trasladar a personas hacia centros con aire acondicionado o centros de salud cuando sea necesario.

La medida busca llegar a personas que no pueden movilizarse fácilmente, trabajadores expuestos al sol y residentes que permanecen en la calle durante las horas más peligrosas del día.

Mamdani pidió tomar la situación con seriedad. “Quédense en casa, cuiden a sus vecinos, tomen mucha agua y estén atentos a los síntomas de agotamiento”, advirtió.

Trabajadores bajo mayor riesgo

El plan también contempla apoyo directo para quienes trabajan al aire libre, incluidos vendedores ambulantes, repartidores, jornaleros y otros empleados expuestos a largas horas bajo el sol.

La agencia sanitaria ampliará estaciones temporales de refrigeración en colaboración con organizaciones comunitarias. Estos puntos ofrecerán agua fría, ventiladores con nebulizadores y toallas refrescantes.

La ciudad ya había anunciado una orden ejecutiva para desarrollar nuevas protecciones frente al calor extremo para los 1,4 millones de neoyorquinos que trabajan al aire libre durante el verano. La medida incluye guías multilingües, planes de prevención de enfermedades por calor y coordinación entre agencias municipales.

El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador enviará mensajes a unos 45.000 negocios licenciados en 45 categorías diferentes. El objetivo es advertir sobre los riesgos del calor extremo, promover planes de respuesta y recordar a empleadores y trabajadores el uso de tiempo libre protegido en emergencias relacionadas con altas temperaturas.

Temperaturas de riesgo hasta el sábado

Los pronósticos indican que las temperaturas diurnas alcanzarán los 90 grados desde el miércoles y podrían acercarse a los 100 grados. La sensación térmica oscilaría entre 100 y 105 grados.

Para el jueves, se espera que la temperatura ronde los 100 grados, con índices de calor entre 103 y 108 grados. Los valores de tres dígitos podrían mantenerse hasta el sábado 4 de julio, cuando habrá actos públicos y celebraciones masivas.

Medios locales reportan que la sensación térmica podría llegar a 105 o 110 grados en algunos momentos del episodio, especialmente por la combinación de humedad y altas temperaturas.

Si se cumplen los pronósticos, el jueves podría convertirse en el primer día con 100 grados registrado en Central Park desde el 18 de julio de 2012.

Celebraciones con vigilancia especial

La ola de calor coincide con un fin de semana de alto movimiento en Nueva York. La ciudad espera visitantes por las actividades del 4 de julio, los eventos del aniversario 250 de Estados Unidos y otras reuniones públicas.

Ese contexto aumenta la preocupación de las autoridades, ya que muchas personas podrían pasar horas al aire libre, caminar largas distancias, esperar en multitudes o consumir alcohol, factores que elevan el riesgo de deshidratación y agotamiento.

El gobierno municipal pidió limitar la actividad física durante las horas de mayor temperatura, buscar espacios con aire acondicionado y revisar el estado de vecinos vulnerables, especialmente adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes viven solos.

Síntomas que no deben ignorarse

Las autoridades recordaron que el calor extremo puede ser mortal. Entre los síntomas de agotamiento por calor figuran confusión, náuseas, mareos, dificultad para respirar, piel caliente, pulso acelerado y vómitos.

La ciudad recomienda llamar al 911 si una persona presenta síntomas graves. También insiste en que permanecer en interiores con aire acondicionado es una de las formas más efectivas de prevenir complicaciones durante episodios de calor intenso.

El plan de Mamdani busca evitar que el fin de semana festivo se convierta en una emergencia sanitaria mayor. Con miles de personas en las calles y temperaturas peligrosas, Nueva York entra en días de máxima vigilancia.

Para residentes y visitantes, el mensaje oficial es claro: hidratarse, buscar sombra, usar centros de climatización y no subestimar una ola de calor que puede poner vidas en riesgo.