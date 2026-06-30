Javier Bardem debutará en el teatro el próximo 5 de noviembre con “¡Chéjov, Chéjov!”, un montaje dirigido y adaptado por Juan Carlos Corazza a partir de obras breves, cuentos y escritos de Antón Chéjov.

El espectáculo se presentará en Espacio Zafra Teatro, en Madrid, hasta el 31 de enero de 2027. La sala está dirigida por Corazza y cuenta con Bardem entre sus socios, lo que convierte el proyecto en un paso artístico especialmente personal para el actor español.

La obra tendrá en su reparto a Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco, además de Bardem. Es una producción de Pingüin Films y Zafra Teatro, con producción ejecutiva de Producciones Teatrales Contemporáneas.

Una obra nacida de Chéjov

“¡Chéjov, Chéjov!” parte del universo del escritor ruso, uno de los grandes nombres de la literatura y el teatro moderno. Corazza firma la dirección y la adaptación de este montaje, construido desde la mirada breve, humana y compasiva de Chéjov.

“Con sencillez, humor y brevedad, Chéjov mira lo humano sin juicios, con ternura, profundidad y compasión”, señaló Corazza en el comunicado del teatro.

El montaje no se presenta como una sola obra tradicional, sino como una creación escénica a partir de diferentes textos, relatos y piezas breves del autor. La propuesta busca reunir humor, emoción y observación sobre la condición humana, uno de los sellos de Chéjov.

El vínculo con Juan Carlos Corazza

El debut teatral de Bardem llega de la mano de una figura clave en su formación. Juan Carlos Corazza, maestro de interpretación argentino radicado en España, ha acompañado durante décadas el trabajo actoral de Bardem y de otros intérpretes reconocidos.

El País recordó que Bardem ha trabajado con Corazza desde 1990 y que el actor ha atribuido parte esencial de su formación a ese vínculo. “A este hombre le debo todo”, declaró Bardem sobre su maestro en una entrevista previa citada por el diario.

Ese contexto le da al proyecto una dimensión distinta. No es solo el salto de una estrella de cine al escenario. Es también el encuentro público entre un actor y el maestro que ha marcado buena parte de su proceso creativo.

Una sala vinculada a su formación

Espacio Zafra Teatro es una sala madrileña asociada al Estudio Corazza para la Actuación. El espacio fue creado como un lugar para espectáculos de compañías emergentes y profesionales, y está ubicado en el Paseo del Marqués de Zafra, en Madrid.

Distintos reportes sobre su apertura señalan que el proyecto contó con el apoyo de Javier Bardem, la familia Portela, Kaplan Productions y la cooperativa del Estudio Corazza. La sala funciona como un espacio de creación, encuentro y formación teatral.

Por eso, el debut de Bardem allí tiene un peso simbólico. El actor no eligió un gran teatro comercial para su primera vez sobre las tablas, sino un escenario íntimo ligado a su propio recorrido profesional.

Una carrera marcada por el cine

Bardem es uno de los actores españoles más internacionales. Su carrera incluye títulos como “Before Night Falls”, “Biutiful”, “Mar adentro”, “Los lunes al sol”, “El buen patrón” y “No Country for Old Men”, película por la que ganó el Oscar a mejor actor de reparto en 2008.

También ha recibido seis premios Goya y ha trabajado con directores como Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar, Fernando León de Aranoa y los hermanos Coen.

Aunque su trayectoria ha estado centrada en el cine y la televisión, su llegada al teatro era una deuda pendiente para muchos seguidores. Ahora, ese debut ocurrirá en una obra de tono literario, coral y profundamente actoral.

Un nuevo reto para Bardem

Con “¡Chéjov, Chéjov!”, Bardem abre una etapa distinta en su carrera. El teatro exige otra relación con el público, otro ritmo y una presencia diaria que no permite las mismas herramientas del cine.

La elección de Chéjov y de Corazza como guía sugiere un debut pensado desde la interpretación más que desde el evento mediático. El actor se suma a una compañía con nombres sólidos y a un texto que exige escucha, precisión y humanidad.

Para el público madrileño, la obra será una oportunidad de ver por primera vez a Javier Bardem en vivo sobre un escenario. Para el actor, será un regreso a la raíz del oficio: compartir espacio, respiración y riesgo con una sala llena, noche tras noche.