Karol G publicó una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le pidió gobernar “para todos”, escuchar tanto a quienes votaron por él como a quienes apoyaron otras opciones y recordar que el poder no es un premio, sino una responsabilidad.

La artista colombiana, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo, difundió el mensaje en sus redes sociales una semana después de la segunda vuelta presidencial. En el texto, aclaró que no escribía “como simpatizante” ni “como opositora”, sino “como una colombiana que ama profundamente su país”.

Su mensaje llegó después de una elección muy ajustada. Karol G señaló que 12,9 millones de colombianos respaldaron al nuevo mandatario, mientras otros 12,7 millones votaron por el izquierdista Iván Cepeda. Aun así, insistió en que ambos sectores comparten aspiraciones básicas: vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio.

“La campaña terminó”

En su carta, Karol G sostuvo que, después de las elecciones, “la campaña terminó” y que ahora empieza “lo más difícil: gobernar para todos”. Su pedido central fue que el nuevo presidente no gobierne para un partido, una ideología o un sector, sino para Colombia en conjunto.

“Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”, escribió la cantante en uno de los fragmentos más comentados de la carta.

También pidió priorizar temas como la educación, la seguridad, las oportunidades para los jóvenes, el apoyo a las familias, los campesinos y los emprendedores. Su mensaje apuntó a la necesidad de resultados concretos y de un liderazgo capaz de reducir la polarización.

En el cierre, la intérprete afirmó que Colombia necesita líderes capaces de unir, tomar decisiones valientes y responder a las necesidades reales del país.

“Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección… Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluyó.

De la Espriella responde

Horas después, Abelardo de la Espriella respondió públicamente a la carta. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente electo aseguró que comparte el llamado de la artista y reiteró que su propósito es gobernar para todos los colombianos.

“Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”, escribió De la Espriella.

El mandatario electo, del movimiento Defensores de la Patria, afirmó que la unidad asociada a la figura presidencial tendrá en su gobierno “su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo”. También sostuvo que los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes.

La invitación a “la manada”

En el mismo mensaje, De la Espriella hizo una invitación directa a la cantante: “Te invito, Karol G: únete a la manada”. La frase alude al lenguaje simbólico de su movimiento político, que durante la campaña utilizó la figura del tigre como parte de su identidad pública.

El presidente electo añadió que Colombia necesita a “todos sus buenos ciudadanos” en lo que describió como una lucha por la reconstrucción y la coherencia.

La respuesta convirtió el intercambio en un nuevo foco de conversación política y cultural. La carta de Karol G ya había generado debate por tratarse de una intervención pública de una de las artistas colombianas más influyentes del mundo en un momento de transición presidencial.

Una conversación más allá de la política tradicional

El cruce entre Karol G y De la Espriella muestra el peso que pueden tener las figuras culturales en debates nacionales. La cantante no expresó adhesión partidista, pero sí planteó una exigencia ciudadana: que el nuevo gobierno reconozca la pluralidad del país y gobierne más allá de sus votantes.

De la Espriella, por su parte, aprovechó la respuesta para reafirmar su discurso de unidad y, al mismo tiempo, invitar a la artista a acercarse a su movimiento.

La conversación ocurre en un país que llega al cambio de mando con una división electoral muy estrecha. En ese contexto, el mensaje de Karol G tocó una preocupación central: cómo pasar de una campaña polarizada a un gobierno que responda a todos los sectores.

Por ahora, la carta y la respuesta dejaron una idea clara. La discusión sobre el nuevo gobierno colombiano no solo se libra entre políticos, partidos y congresistas. También se mueve en redes sociales, en voces artísticas y en figuras públicas capaces de convertir un mensaje personal en tema nacional.