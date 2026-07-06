Balogun estará disponible para jugar con Estados Unidos ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, después de que la FIFA decidiera suspender la sanción automática de un partido que debía cumplir por su tarjeta roja ante Bosnia-Herzegovina. La noticia representa un giro enorme para el equipo estadounidense antes de uno de sus partidos más importantes del torneo.

El delantero había sido expulsado el pasado miércoles en la victoria 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina, en una acción que generó debate por su interpretación. La repetición mostró que Balogun pisó de forma involuntaria la parte posterior de la pierna de un rival, pero la tarjeta roja directa implicaba, en principio, una suspensión automática para el siguiente encuentro.

FIFA aplicó el Artículo 27 de su Código Disciplinario y dejó en suspenso la ejecución de la sanción durante un período de prueba de un año. Eso significa que Balogun puede jugar este lunes contra Bélgica en Seattle, pero si comete una infracción similar durante ese plazo, la suspensión podría reactivarse, además de cualquier castigo adicional por una nueva falta.

La decisión cambia el panorama deportivo para Estados Unidos. Balogun ha sido una de las figuras ofensivas del equipo en este Mundial y su presencia le da a Mauricio Pochettino una referencia clara en el ataque. Su capacidad para atacar espacios, presionar a los defensores y abrir caminos para compañeros como Christian Pulisic puede ser determinante frente a una selección belga con experiencia, pero también con dudas defensivas.

El caso también tomó un giro político. El presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión y agradeció a la FIFA por, según sus palabras, “hacer lo correcto”. Días antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, había criticado la expulsión y sostuvo que la selección estadounidense había sido perjudicada por una decisión injusta.

El movimiento de FIFA no cayó bien en Bélgica. Reportes de prensa indican que la federación belga quedó sorprendida por la suspensión de la sanción y analiza sus opciones, al considerar que una tarjeta roja directa normalmente conlleva un partido de castigo. El debate se centra ahora en si la decisión respeta el espíritu de las normas disciplinarias o si crea un precedente polémico en plena fase eliminatoria.

Para Estados Unidos, sin embargo, el enfoque inmediato es futbolístico. Recuperar a Balogun antes de enfrentar a Bélgica es una ventaja clara. El delantero ofrece profundidad y presencia en el área, dos elementos que pueden obligar a los centrales belgas a jugar más cerca de su portería y liberar espacios para los mediocampistas estadounidenses.

El partido llega en un momento de alta expectativa para el equipo local, que busca seguir avanzando en un Mundial organizado en casa. Tras superar a Bosnia-Herzegovina, Estados Unidos tiene ahora una oportunidad histórica de meterse entre los ocho mejores, pero enfrente tendrá a una Bélgica que también llega con ambición y talento ofensivo.

La suspensión de la sanción no borra la polémica, pero sí redefine el cruce. Balogun pasa de estar fuera del partido a convertirse nuevamente en una de las piezas centrales del plan estadounidense. En una eliminatoria que puede decidirse por detalles, su presencia puede pesar mucho.

Ahora la pelota queda en la cancha. FIFA ya tomó su decisión, Bélgica expresa inconformidad y Estados Unidos recupera a su delantero. Lo demás se resolverá en Seattle, donde Balogun tendrá la oportunidad de responder con fútbol a una semana marcada por la controversia.