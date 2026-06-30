Wall Street abrió prácticamente plano este martes, en una jornada marcada por la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio y por las expectativas de cerrar un sólido primer semestre para los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales avanzaba un leve 0,18 %, con una ganancia de 95,90 puntos, hasta situarse en 52.279 unidades. El S&P 500 subía 0,34 %, hasta los 7.465 puntos, mientras que el Nasdaq ganaba 0,67 %, hasta las 25.992 unidades.

El movimiento moderado refleja una sesión de espera. Los inversores siguen atentos a los precios del petróleo, las tensiones geopolíticas, los resultados corporativos y el desempeño de las grandes tecnológicas, que han sido clave para sostener el avance del mercado durante el año.

AeroVironment lidera las subidas

Uno de los movimientos más destacados de la apertura fue el de AeroVironment. Las acciones de la fabricante de drones se disparaban un 21 % después de presentar resultados trimestrales mejores de lo previsto.

La compañía reportó ingresos que se duplicaron hasta los 642 millones de dólares, impulsados por una mayor demanda vinculada a los planes de Estados Unidos para reforzar la seguridad espacial.

El avance de AeroVironment confirmó el interés de los inversores por empresas relacionadas con defensa, tecnología militar, drones y seguridad estratégica, sectores que han ganado atención en medio de las tensiones internacionales y del aumento del gasto en capacidades avanzadas.

Bancos presionan a la baja

En contraste, el sector bancario cotizaba con pérdidas después de que Oppenheimer rebajara la calificación de varias firmas financieras importantes.

Goldman Sachs caía 1,63 %, Morgan Stanley perdía 1,01 % y Citigroup retrocedía 1,39 %. El ajuste reflejó cautela sobre el desempeño de los grandes bancos, en un entorno de tipos de interés elevados, presión regulatoria y dudas sobre el ritmo de crecimiento económico.

Las acciones financieras han tenido un año mixto. Aunque algunas entidades se han beneficiado de mayores márgenes, los inversores siguen evaluando riesgos vinculados a crédito, actividad de banca de inversión y calidad de activos.

Comcast sube tras plan de separación

Comcast también destacó en la apertura con un alza de 2,27 %, después de haber cerrado la jornada previa con una subida superior al 6 %. El movimiento llegó tras el anuncio de la compañía de dividir sus negocios de medios y conectividad en dos empresas cotizadas diferentes.

El plan busca dar mayor claridad a los inversores y separar áreas con dinámicas distintas. Por un lado, el negocio de conectividad se mantiene ligado a internet, cable y servicios de comunicación. Por otro, los activos de medios enfrentan un mercado más complejo por la competencia del streaming y los cambios en el consumo de contenido.

La reacción positiva del mercado sugiere que los inversores ven la separación como una vía para desbloquear valor y permitir estrategias más enfocadas para cada unidad.

Tecnológicas con movimientos mixtos

SpaceX cedía 0,95 % tras la apertura, aunque continuaba cotizando en 162,63 dólares por acción, por encima de su precio de salida a bolsa.

Otras grandes tecnológicas también mostraban retrocesos leves. Amazon perdía 0,48 % y Alphabet bajaba 0,49 %, en una sesión donde el Nasdaq seguía en terreno positivo gracias al impulso de otros valores del sector.

La tecnología ha sido uno de los motores principales de Wall Street en el primer semestre. El entusiasmo por la inteligencia artificial, la recuperación de algunas acciones de crecimiento y la expectativa de mayores inversiones en infraestructura digital han sostenido el apetito de los inversores.

Un semestre positivo para los índices

Los principales índices se encaminan a cerrar la primera mitad del año con ganancias. El Dow Jones acumula un avance de 8,6 % en los primeros seis meses, lo que lo perfila para su mejor primer semestre desde 2021, cuando subió 12,7 %.

El S&P 500 también registra un avance superior al 8 %, mientras que el Nasdaq supera las expectativas con una ganancia de más del 11 %.

El segundo trimestre fue especialmente sólido para Wall Street. Los temores sobre el gasto en inteligencia artificial comenzaron a moderarse, mientras que la reciente desescalada parcial del conflicto en Oriente Medio ayudó a reducir parte de la presión sobre los mercados.

Petróleo, oro y bonos

En otros mercados, el petróleo de Texas, WTI, subía 0,42 %, hasta los 71,05 dólares por barril. El movimiento se produjo después de descartarse una reunión entre Estados Unidos e Irán en Catar, pese a que el presidente Donald Trump había insistido en que ese encuentro se produciría.

El oro perdía 0,045 %, hasta los 4.037 dólares la onza, mientras que la plata avanzaba 1,46 %, hasta los 59,49 dólares. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subía 0,016 puntos, hasta el 4,39 %.

La jornada deja a Wall Street en modo cauteloso, pero todavía con una base sólida. Los inversores miran hacia Oriente Medio, los resultados empresariales y el cierre semestral, mientras el mercado intenta sostener un avance que ha superado varias expectativas en lo que va del año.