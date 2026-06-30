El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, logró este martes un acuerdo con el Concejo Municipal para aprobar el primer presupuesto de su mandato, tras una negociación intensa que se cerró pocas horas antes de que venciera el plazo legal.

Mamdani y la portavoz del Concejo, Julie Menin, escenificaron el pacto con un apretón de manos después de lo que describieron como largas noches de trabajo y conversaciones minuciosas. El acuerdo permite que el nuevo presupuesto entre en vigor antes de la medianoche, cuando comienza el nuevo año fiscal.

El plan final asciende a 125.800 millones de dólares para el año fiscal 2027, por encima de la propuesta ejecutiva de 124.700 millones que el alcalde había presentado en mayo.

Vivienda, uno de los puntos clave

Uno de los ejes del acuerdo es la vivienda asequible. Mamdani aseguró que el presupuesto incluye “inversiones históricas” en este sector, con una ampliación de ayudas al alquiler y la creación de un nuevo programa de vales de vivienda por 175 millones de dólares.

La negociación estuvo marcada por el debate sobre CityFHEPS, el programa municipal de vales de alquiler diseñado para ayudar a personas a salir de refugios, encontrar vivienda permanente o evitar desalojos.

Durante su campaña, Mamdani había defendido ampliar el programa. Sin embargo, al llegar al poder moderó esa postura por el tamaño del déficit heredado, que describió como el mayor desde la Gran Recesión. Esa marcha atrás generó tensiones con sectores progresistas y con miembros del Concejo que exigían más recursos para vivienda.

Más fondos para transporte, educación y CUNY

El presupuesto también incluye una ampliación del 200 % en programas de transporte público asequible, una medida orientada a reducir costos para residentes de bajos ingresos y trabajadores que dependen del sistema de transporte de la ciudad.

El acuerdo contempla hasta 1.000 dólares por alumno de guardería, fondos para un portal sobre riesgos vinculados a la calidad del aire tras los atentados del 11 de septiembre y una mayor asignación para la universidad pública CUNY.

Estas partidas reflejan la presión del Concejo para sostener servicios sociales y educativos, mientras el alcalde intentaba equilibrar sus promesas progresistas con la necesidad de cerrar el déficit sin aplicar recortes severos.

Un presupuesto sin austeridad, según el alcalde

Mamdani celebró haber logrado un presupuesto equilibrado “sin recurrir a la austeridad”. Según su administración, el plan combina ahorros, apoyo financiero del estado y nuevas fuentes de ingresos.

En mayo, el alcalde había presentado su propuesta ejecutiva como una forma de estabilizar las finanzas de la ciudad sin subir impuestos a la propiedad, sin recortar servicios esenciales y sin recurrir a reservas de largo plazo. La oficina del alcalde señaló entonces que la ciudad había heredado una brecha presupuestaria histórica y que el plan dependía en parte de nuevos ingresos y colaboración con Albany.

El apoyo estatal de la gobernadora Kathy Hochul fue clave para reducir la presión fiscal. Reportes previos señalaron que la asistencia de Albany ayudó a cubrir miles de millones de dólares en necesidades presupuestarias de la ciudad.

Impuesto a viviendas de lujo y reservas

Entre las fuentes de ingresos figura el impuesto a viviendas de lujo que no son residencia habitual de sus propietarios, una de las medidas más asociadas al proyecto económico de Mamdani para gravar a contribuyentes de mayor patrimonio.

El presupuesto también compromete 350 millones de dólares para la Reserva General de la ciudad, una señal de disciplina fiscal en medio de las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto.

El acuerdo final busca equilibrar dos mensajes políticos: sostener inversiones sociales importantes y demostrar que la nueva administración puede manejar las finanzas municipales sin romper con el Concejo ni con Albany.

Una negociación con peso político

El pacto llega después de semanas de tensiones entre Mamdani y Menin. Aunque ambos pertenecen al Partido Demócrata, representan estilos políticos distintos. El alcalde llegó al poder con una agenda de izquierda democrática, mientras la portavoz del Concejo es vista como una figura más moderada.

Esa diferencia marcó las conversaciones sobre vivienda, gasto social, seguridad pública y fuentes de ingreso. El acuerdo final evita una crisis presupuestaria y le da a Mamdani una primera victoria institucional importante.

Para Mamdani, el presupuesto representa una prueba temprana de gobernabilidad. Para el Concejo, una oportunidad de dejar su marca en áreas como vivienda, transporte, educación y servicios públicos.

El resultado es un plan más amplio que la propuesta inicial y con inversiones sociales significativas, pero también con reservas y compromisos fiscales. Ahora el reto será ejecutar esas promesas en una ciudad que enfrenta altos costos de vida, presión sobre refugios, déficit heredado y una demanda creciente de servicios básicos.