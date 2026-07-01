Suiza y Argelia llegan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una oportunidad enorme y una presión distinta a la de las grandes potencias. Ninguna de las dos selecciones aparece entre las favoritas al título, pero ambas saben que el torneo ya abrió espacio para las sorpresas, después de las eliminaciones de Alemania y Países Bajos en esta misma ronda.

El partido se jugará este jueves en el BC Place de Vancouver, donde el ganador avanzará a octavos de final y volverá a jugar en ese mismo escenario el 7 de julio ante el vencedor del cruce entre Colombia y Ghana. Para Suiza, el reto es confirmar que su sólida fase de grupos no fue casualidad. Para Argelia, la misión es dar otro paso histórico y meterse entre los 16 mejores por segunda vez en su historia mundialista.

Suiza llega invicta y con confianza. El equipo dirigido por Murat Yakin terminó primero del Grupo B con siete puntos, por encima del anfitrión Canadá, al que derrotó 2-1 en la última jornada. Antes, había empatado 1-1 con Catar y goleado 4-1 a Bosnia y Herzegovina. La Nati ha mostrado orden, oficio y una capacidad importante para competir sin perder el control emocional.

El antecedente histórico también pesa. En su decimotercera participación mundialista, Suiza busca acercarse a una barrera que no supera desde hace 72 años. Su última presencia en cuartos de final fue en 1954, cuando organizó el torneo. También alcanzó esa instancia en 1934 y 1938, pero desde entonces no ha logrado instalarse nuevamente entre los ocho mejores.

Granit Xhaka será una de las piezas clave para manejar el ritmo del partido. Su experiencia en la mitad de la cancha puede ser determinante ante una Argelia intensa, que suele crecer cuando encuentra espacios para correr. En ataque, Johan Manzambi aparece como una de las figuras jóvenes a seguir, mientras Breel Embolo y Rubén Vargas aportan potencia y movilidad.

La única duda importante en el conjunto suizo es Silvan Widmer, quien arrastra molestias en la cadera. Fuera de eso, Yakin cuenta con una base competitiva y acostumbrada a escenarios exigentes.

Argelia, por su parte, llegó a esta fase como una de las mejores terceras del torneo. El equipo de Vladimir Petkovic fue el último en sellar su clasificación a los dieciseisavos, después de cerrar el Grupo J con cuatro puntos. Aunque no llegó con tanto ruido mediático, los Guerreros del Desierto tienen nombres de peso y una motivación clara: repetir o superar lo conseguido en Brasil 2014, cuando alcanzaron los octavos de final y fueron eliminados por Alemania en la prórroga.

Riyad Mahrez, capitán y gran referente argelino, lidera a un grupo que combina experiencia y talento. A sus 35 años, el extremo sigue siendo una amenaza por su lectura del juego, precisión y capacidad para decidir en el último tercio. También destacan Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Nabil Bentaleb y Houssem Aouar, futbolistas con recorrido internacional.

Argelia llega sin bajas reportadas, un punto importante para un partido de eliminación directa donde cada detalle cuenta. Su plan probablemente pasará por resistir los tramos de control suizo, cerrar espacios por dentro y buscar que Mahrez, Amine Gouiri o Fares Chaibi encuentren situaciones de ventaja.

El duelo promete ser parejo, táctico y con margen mínimo de error. Suiza tiene más regularidad y llega invicta. Argelia tiene menos presión y una historia reciente que demuestra que puede incomodar a rivales de mayor cartel. En Vancouver, dos selecciones con hambre de dar un salto histórico se juegan mucho más que una ronda: se juegan la posibilidad de cambiar la narrativa de su Mundial.