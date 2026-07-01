La carne deshebrada cambia de registro cuando se sirve fría, bien marinada y mezclada con vegetales frescos. En el salpicón de res, la acidez del vinagre y el limón despierta el sabor de la carne, mientras la papa, el aguacate, el tomate y el rábano aportan textura y color. Es una receta perfecta para días de calor porque se sirve fresca, rinde bien y puede prepararse con anticipación.

Este plato es muy común en distintas cocinas latinoamericanas, con versiones que cambian según el país y la familia. La imagen muestra una presentación cercana al salpicón mexicano: carne deshebrada sobre una base de hojas verdes, con papa cocida, cebolla, tomate, aguacate y rábanos. Se puede servir en plato grande al centro o sobre tostadas para una comida más informal.

Para que el salpicón de res quede equilibrado, la carne debe estar suave, la vinagreta debe tener buena acidez y los ingredientes frescos deben agregarse al final para que conserven textura.

Ingredientes para el salpicón de res

700 g de falda de res o carne para deshebrar

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal al gusto

2 papas medianas cocidas y cortadas en cubos

1/2 cebolla blanca o morada en plumas finas

2 tomates cortados en gajos o cubos

4 rábanos cortados en rodajas

1 aguacate en rebanadas

2 tazas de lechuga o hojas verdes

1/4 taza de cilantro fresco picado

Para la vinagreta

1/4 taza de aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre blanco o vinagre de manzana

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de mostaza, opcional

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, coloca la carne en una olla con suficiente agua, la cebolla, el ajo, el laurel y sal. Cocina a fuego medio hasta que esté suave y se pueda deshebrar con facilidad. Según el corte, puede tardar entre 1 hora y media y 2 horas.

Luego, retira la carne del caldo y déjala enfriar un poco. Deshébrala con las manos o con dos tenedores, procurando que queden tiras finas.

Mientras tanto, cocina las papas en agua con sal hasta que estén tiernas, pero firmes. Escúrrelas y déjalas enfriar antes de mezclarlas con el resto de los ingredientes.

Después, prepara la vinagreta. En un recipiente pequeño, mezcla el aceite de oliva, el vinagre, el jugo de limón, el orégano, la mostaza si decides usarla, la sal y la pimienta.

A continuación, coloca la carne deshebrada en un recipiente amplio y añade la vinagreta. Mezcla bien para que la carne tome sabor. Deja reposar 15 a 20 minutos en refrigeración.

Luego, incorpora la papa, la cebolla, el tomate, los rábanos y el cilantro. Mezcla con cuidado para no romper demasiado la papa.

Finalmente, sirve sobre una base de lechuga u hojas verdes y termina con rebanadas de aguacate por encima.

Consejos útiles

Usa un corte que se pueda deshebrar bien, como falda de res. La textura es clave en esta receta.

No mezcles el aguacate desde el principio. Agrégalo al servir para que no se oxide ni se deshaga.

La carne debe marinarse un poco antes de añadir los vegetales. Así toma mejor sabor.

Si quieres más frescura, añade pepino en medias lunas o un poco más de limón al final.

Sirve con tostadas si quieres convertirlo en una comida más completa y fácil de compartir.

Cómo servir el salpicón de res

El salpicón de res se sirve frío o a temperatura fresca, en un plato grande o sobre tostadas crujientes. También puede acompañarse con frijoles, arroz blanco o una salsa picante ligera.

Al probarlo, debe sentirse fresco, ácido y bien sazonado, con la carne como base principal y los vegetales aportando contraste. La papa da cuerpo, el tomate aporta jugo, el rábano suma crujido y el aguacate suaviza el conjunto. Es una receta sencilla, pero perfecta para una mesa de verano porque llena sin sentirse pesada.