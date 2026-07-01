Inflamación crónica: qué es y qué hábitos pueden empeorarla

La inflamación crónica es una respuesta del cuerpo que permanece activa durante demasiado tiempo. La inflamación, en sí misma, no es mala. De hecho, es una herramienta necesaria del sistema inmune para defendernos de infecciones, reparar tejidos y responder ante lesiones. El problema aparece cuando esa respuesta no se apaga correctamente y se mantiene de forma silenciosa.

A diferencia de la inflamación aguda, que puede verse con dolor, enrojecimiento, calor o hinchazón después de una herida o infección, la inflamación crónica puede ser menos evidente. En algunos casos, se relaciona con cansancio persistente, dolores musculares o articulares, problemas digestivos, cambios en la piel o sensación general de malestar. Sin embargo, estos síntomas pueden tener muchas causas, por lo que no conviene asumir un diagnóstico sin evaluación médica.

La inflamación crónica se ha asociado con distintas condiciones de salud, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, algunos trastornos autoinmunes y problemas metabólicos. Esto no significa que sea la única causa de estas enfermedades, sino que puede formar parte de un proceso más amplio donde influyen la genética, el ambiente, la alimentación, el estrés y el estilo de vida.

Varios hábitos pueden empeorarla. Una dieta alta en ultraprocesados, azúcares añadidos, bebidas azucaradas, grasas trans y exceso de alcohol puede favorecer desequilibrios metabólicos. También influye el sedentarismo, ya que moverse poco afecta la circulación, el peso, la sensibilidad a la insulina y la salud cardiovascular.

El sueño insuficiente es otro factor importante. Dormir mal de manera constante puede alterar hormonas, aumentar el estrés y dificultar los procesos de reparación del cuerpo. Lo mismo ocurre con el estrés crónico, que mantiene al organismo en estado de alerta y puede afectar tanto el sistema inmune como la digestión.

Para ayudar a reducir la inflamación crónica, lo más útil suele ser volver a lo básico: comer más frutas, verduras, legumbres, granos integrales, pescado, nueces y aceite de oliva; moverse con regularidad; dormir mejor; limitar el tabaco y el alcohol; y manejar el estrés con estrategias realistas.

No existe una solución única ni un alimento milagroso. Si hay dolor persistente, fatiga intensa, fiebre, pérdida de peso inexplicable o síntomas que interfieren con la vida diaria, lo recomendable es consultar con un profesional de salud. La inflamación crónica no debe ser motivo de pánico, pero sí una señal para revisar hábitos y cuidar el cuerpo con más intención.