Eminem pierde una batalla legal contra Swim Shady en Australia

Eminem sufrió un revés legal en Australia en su disputa de marca contra Swim Shady, una firma local de productos de playa que defendió con éxito su derecho a usar ese nombre en el país. La decisión limita la posibilidad del rapero de vender ciertos artículos bajo el sello “Shady Limited” en el mercado australiano, aunque conserva protección para otras categorías vinculadas a su carrera musical y productos relacionados.

El caso enfrentó al artista estadounidense, cuyo nombre real es Marshall B. Mathers III, con la marca australiana Swim Shady, con sede en Sídney. La empresa vende productos de playa y protección solar, como sombrillas portátiles, bolsas, toallas y otros accesorios. La disputa comenzó por la similitud entre el nombre de la firma y “Slim Shady”, el famoso alter ego que Eminem convirtió en parte central de su identidad artística.

El Registrador de Marcas de Australia resolvió que, aunque el público asocia claramente a Eminem con “Slim Shady”, el uso de “Shady” y “Shady Limited” en Australia estaba principalmente relacionado con su apodo, su música y su figura pública, no necesariamente con una actividad fuerte y sostenida en moda o productos similares. Esa diferencia fue clave para restringir el alcance de sus derechos marcarios en determinadas categorías.

Como resultado, Eminem no podrá comercializar bajo el nombre “Shady” ciertos productos como ropa, calzado, sombreros, bolsos o artículos de cuero en Australia a partir del 1 de agosto, según los reportes sobre el fallo. El rapero también deberá cubrir los gastos legales de Swim Shady, aunque la decisión todavía puede ser apelada.

Los cofundadores de Swim Shady, Jeremy Scott y Elizabeth Afrakoff, celebraron el resultado, pero dejaron claro que la batalla no ha terminado. La empresa sostiene que seguirá defendiendo sus derechos de propiedad intelectual en otros mercados, incluido Estados Unidos, donde ambas partes mantienen otro proceso abierto.

En territorio estadounidense, Eminem solicitó la cancelación de la marca Swim Shady, argumentando que el nombre podría generar confusión entre los consumidores y crear una falsa asociación con su persona. Ese procedimiento quedó en pausa mientras avanzaba el litigio australiano, pero todavía no está cerrado.

Swim Shady se lanzó oficialmente al mercado en diciembre de 2024, después de haber comenzado originalmente bajo el nombre “Slim Shade”. La firma solicitó protección de marca en Australia en 2024, y el equipo legal de Eminem presentó oposición meses después.

El conflicto refleja el peso comercial que todavía tiene la identidad “Slim Shady” más de dos décadas después del auge mundial de Eminem. El rapero alcanzó fama masiva en los años 2000 y convirtió ese personaje en una de las marcas más reconocibles del hip hop, especialmente por canciones como “The Real Slim Shady”.

Sin embargo, el fallo australiano muestra que la fama de un nombre artístico no siempre basta para bloquear marcas similares en todas las categorías comerciales. En este caso, la autoridad consideró que la relación entre “Shady Limited” y la venta de determinados productos de moda en Australia no era lo suficientemente fuerte como para impedir el avance de Swim Shady.

La disputa aún puede sumar nuevos capítulos si hay apelación o si se reactivan los procedimientos en Estados Unidos. Por ahora, Swim Shady gana terreno en Australia y Eminem enfrenta un límite concreto en el uso comercial de una parte de su universo de marca.