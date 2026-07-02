España llega a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una mezcla de favoritismo, exigencia y autocrítica. La selección dirigida por Luis de la Fuente enfrentará este jueves a Austria en un cruce que, sobre el papel, tiene a la Roja como candidata, pero que también llega con advertencias desde el lado austríaco.

Hans Krankl, leyenda del fútbol de Austria y exdelantero del Barcelona, fue claro al analizar el partido. Para él, su selección necesitará un día perfecto para poder sorprender a España. De lo contrario, aseguró, no tendrá ninguna posibilidad.

“España está entre los principales favoritos para ganar el Mundial. Necesitamos tener un día en el que todo salga perfecto, que todos estén en plena forma y además contar con un poco de suerte”, dijo Krankl a la agencia austríaca APA.

El exjugador, de 73 años, sabe lo que significa marcarle a España en un Mundial. En Argentina 1978 anotó el gol decisivo en la victoria austríaca por 2-1 ante la Roja en la primera fase de grupos. Aun así, reconoce que repetir una sorpresa similar esta semana sería una tarea enorme.

“Normalmente no podemos ganar, pero en el fútbol todo es posible”, afirmó.

Krankl no ve puntos débiles en la Roja

Krankl comparó a la España actual con la generación que dominó el fútbol mundial hace unos quince años, liderada por figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso y Sergio Ramos.

Para el exazulgrana, la nueva camada española vuelve a tener talento de sobra. Mencionó especialmente a Lamine Yamal, una de las grandes figuras jóvenes del equipo, y aseguró que no le ve puntos débiles a la selección.

Su visión, sin embargo, no es compartida por todos en Austria. Peter Schöttel, director deportivo de la Federación Austríaca de Fútbol, cree que el equipo puede competir si recupera sus mejores virtudes: intensidad, disciplina y fortaleza colectiva.

Austria no parte como favorita, pero llega con una idea clara. Debe incomodar, presionar, reducir espacios y convertir el partido en una prueba física y mental para España.

Pedri responde a las críticas

Del lado español, Pedri González quiso bajar el tono de las críticas tras la fase de grupos. En entrevista con EFE, el centrocampista del Barcelona aseguró que el equipo está bien y con ganas de mejorar en la fase de eliminación directa.

“Parece que perdimos los tres partidos porque dicen que nadie está bien”, señaló Pedri, al responder a los cuestionamientos sobre el nivel de varios jugadores.

El futbolista reconoció que España tiene margen de mejora, pero insistió en que el grupo mantiene la misma ambición: llegar a la final. También prometió una mejor versión personal y colectiva a partir de esta ronda.

“Ahora me encuentro un poco mejor y a partir de ahora irá a mejor. Se va a ver una mejor versión de mí en lo personal y del equipo”, afirmó.

La importancia de Rodri y el control del juego

Pedri explicó que se siente más cómodo cuando juega cerca de Rodri Hernández, en una posición más retrasada que le permite ver el fútbol de frente y estar más en contacto con el balón.

Ese punto será clave ante Austria. España suele enfrentarse a rivales que esperan en bloque bajo, pero Pedri anticipa que los austríacos pueden plantear un partido distinto, con presión alta y ambición.

El mediocampista también salió en defensa de Rodri, quien ha recibido críticas durante el torneo. Pedri recordó que Rodri es Balón de Oro y aseguró que no lo ve tan mal como algunos comentarios externos sugieren.

Para España, el centro del campo vuelve a ser el lugar donde se decide gran parte del partido. Rodri, Pedri y los interiores deberán manejar los ritmos, evitar pérdidas peligrosas y encontrar soluciones ante una Austria que buscará competir desde la intensidad.

Lamine Yamal, listo para los partidos grandes

Pedri también habló de Lamine Yamal, su compañero en el Barcelona y en la selección. Aseguró que lo ve bien, rápido y con ganas, casi sin señales de la lesión que lo afectó antes.

Según Pedri, Lamine tiene la madurez necesaria para vivir bajo el foco. “Le encantan los partidos grandes, no se esconde”, dijo sobre el joven extremo.

El propio Pedri admitió que, si pudiera cambiarse por un compañero para vivir un partido desde dentro, elegiría a Lamine por sus regates y su forma de disfrutar el juego.

La presencia de Yamal puede ser determinante para abrir defensas, generar desequilibrio y devolver a España ese juego de bandas que fue clave en la Eurocopa 2024. La Roja ha sufrido lesiones en esa zona, con bajas como Nico Williams y Yeremy Pino, lo que obligó al equipo a adaptarse.

Un cruce con presión desigual

Austria llega con poco que perder y mucho que ganar. Krankl lo resumió de forma directa: en un partido así, Austria solo puede ganar. Esa mentalidad puede convertirla en un rival peligroso, especialmente si España entra con ansiedad o exceso de confianza.

La Roja, en cambio, carga con la presión de ser favorita. Tras una fase de grupos con críticas y dudas, el equipo necesita ganar y convencer. No hay margen para errores.

Pedri quiere que este Mundial termine como la Eurocopa, pero con él dentro del campo en las instancias decisivas. En 2024, una lesión le impidió jugar el tramo final del torneo. Ahora llega con esa espina y con la intención de ser protagonista.

El jueves, España pondrá a prueba su candidatura ante una Austria que sabe que necesita rozar la perfección. Para la Roja, será el momento de demostrar que las críticas no marcaron el rumbo, sino que sirvieron como combustible para mostrar una versión más fuerte.