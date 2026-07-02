Récord de viajeros en EE.UU. para un 4 de julio histórico

Los viajes por el 4 de julio marcarán un nuevo récord en Estados Unidos este año. La Asociación Americana del Automóvil proyecta que 72,2 millones de personas se desplazarán al menos 50 millas dentro del país entre el 27 de junio y el 5 de julio, durante una de las semanas más activas para carreteras, aeropuertos y otros medios de transporte.

La cifra supera el récord de 71,8 millones de viajeros registrado en 2025, aunque el crecimiento es más moderado que en años recientes. Aun así, el volumen confirma que viajar durante la semana del Día de la Independencia sigue siendo una tradición fuerte para millones de familias, especialmente en un 2026 marcado por el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos.

La mayoría de los desplazamientos se harán por carretera. La AAA estima que 61,4 millones de personas viajarán en auto, lo que representa cerca del 85 % del total previsto. Aunque los precios de la gasolina se mantienen más altos que el año pasado, conducir sigue siendo para muchas familias una opción más económica que comprar pasajes de avión, especialmente cuando viajan con niños o en grupos grandes.

El precio promedio nacional de la gasolina regular ronda los 3,80 dólares por galón, frente a los 3,15 dólares registrados para el mismo periodo del año anterior, según los datos citados por la organización. Ese aumento coincide con un contexto energético más tenso tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero no parece suficiente para frenar el deseo de viajar.

Los aeropuertos también vivirán días de alta demanda. La AAA proyecta que 5,85 millones de personas tomarán vuelos nacionales durante el periodo festivo, un ligero aumento frente a 2025. Los precios de los vuelos domésticos se ubican en torno a los 830 dólares en promedio, lo que puede llevar a muchos viajeros a comparar con más cuidado entre manejar y volar.

El mayor crecimiento porcentual aparece en otros medios de transporte, como autobuses, trenes y cruceros. Se espera que 4,93 millones de personas usen esas alternativas, un aumento de 5,3 % frente al año pasado. Esta tendencia refleja una mayor diversificación en la forma en que los estadounidenses organizan sus vacaciones cortas.

Entre los destinos nacionales más populares figuran Seattle, Orlando, Anchorage, Miami y Nueva York. En viajes internacionales, la AAA apunta a ciudades como Vancouver, Roma, Dublín, París y Londres como algunos de los lugares más buscados por los viajeros estadounidenses.

El feriado de este año también tendrá un peso simbólico especial. Estados Unidos celebra 250 años de independencia, por lo que se esperan actos públicos, desfiles, conciertos y fuegos artificiales en casi todo el país. Washington D.C. prepara uno de los despliegues más grandes, con eventos en el National Mall y una celebración nacional de alto perfil.

Para quienes se queden cerca de casa, las opciones tampoco faltarán. Muchas ciudades y pueblos organizarán actividades comunitarias, festivales, comidas al aire libre y espectáculos de fuegos artificiales. El reto será manejar las multitudes, el tráfico y, en varias regiones, el calor extremo que coincide con el feriado.

Las autoridades recomiendan planificar con anticipación, revisar el estado del tráfico, confirmar vuelos, hidratarse y evitar las horas pico cuando sea posible. Con millones de personas en movimiento, la paciencia será casi tan necesaria como el equipaje.

El 4 de julio siempre mueve al país, pero este año lo hará con números históricos. Entre celebraciones patrióticas, vacaciones familiares y el aniversario 250, Estados Unidos se prepara para una semana de viajes masivos y carreteras llenas.