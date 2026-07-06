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Por qué el desayuno puede influir en la energía y la concentración

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Marazem | Dreamstime.com

Un desayuno saludable puede influir en la energía y la concentración porque rompe el ayuno de la noche y le ofrece al cuerpo nutrientes para empezar el día con mejor equilibrio. Aunque no todas las personas tienen hambre al despertar ni necesitan comer exactamente a la misma hora, la calidad de la primera comida puede marcar una diferencia en cómo se siente el cuerpo durante la mañana.

Después de varias horas sin comer, los niveles de energía pueden estar bajos. El cerebro utiliza glucosa como una de sus principales fuentes de combustible, y una comida bien elegida puede ayudar a mantener la atención, la memoria y el rendimiento en las actividades diarias. Esto es especialmente importante para niños, estudiantes, personas que trabajan temprano o quienes tienen jornadas largas.

El problema es que no todo desayuno ayuda igual. Un café con pan dulce, cereal azucarado o jugo puede dar energía rápida, pero también provocar hambre poco después. Cuando el desayuno tiene mucho azúcar y poca fibra o proteína, la glucosa en sangre puede subir y bajar con rapidez, lo que favorece cansancio, irritabilidad o dificultad para concentrarse.

Un desayuno saludable suele incluir una combinación de proteína, fibra y grasas de buena calidad. Por ejemplo, huevos con vegetales, yogur natural con frutas y nueces, avena con semillas, pan integral con aguacate, o frijoles con tortilla de maíz y pico de gallo. Estas opciones ayudan a que la energía sea más estable y a mantener mayor saciedad.

La proteína también cumple un papel importante. Puede ayudar a controlar el apetito y evitar antojos intensos antes del almuerzo. La fibra, presente en frutas, verduras, avena, granos integrales y legumbres, favorece la digestión y contribuye a una liberación más lenta de energía. Esto puede beneficiar tanto el cuerpo como la mente.

Sin embargo, el desayuno no debe convertirse en una regla rígida. Algunas personas se sienten mejor comiendo más tarde, especialmente si su alimentación general es equilibrada. Lo importante es evitar pasar muchas horas sin comer si eso provoca debilidad, dolor de cabeza, ansiedad por comida o falta de concentración.

Un desayuno saludable no tiene que ser costoso ni complicado. Puede prepararse con alimentos sencillos y culturalmente familiares, como avena, frutas, huevos, queso fresco, frijoles, yogur, tortillas, aguacate o batidos sin exceso de azúcar.

La energía de la mañana no depende solo del desayuno. También influyen el sueño, la hidratación, el estrés y la actividad física. Pero empezar el día con una comida nutritiva puede ser una herramienta práctica para rendir mejor, pensar con más claridad y llegar al resto del día con menos altibajos.

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