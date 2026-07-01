Ola de calor extremo amenaza a EE.UU. antes del 4 de julio

Estados Unidos se prepara para una peligrosa ola de calor que podría marcar temperaturas récord durante la semana del 4 de julio, mientras varias zonas del oeste del país enfrentan incendios forestales agravados por la sequía, el viento y las altas temperaturas. Las autoridades meteorológicas advierten que el calor será prolongado, intenso y especialmente riesgoso en áreas donde la humedad eleve la sensación térmica.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el calor extremo se intensificará sobre gran parte del centro y el este del país. En varias regiones, los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit, con condiciones capaces de afectar la salud de millones de personas. El riesgo será mayor en estados y áreas urbanas donde las temperaturas elevadas durante el día se combinen con noches demasiado cálidas para permitir una recuperación adecuada.

La advertencia incluye zonas de Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Washington D.C., entre otras. En muchos lugares, las máximas podrían superar los 37 grados centígrados, mientras que la sensación térmica podría acercarse a niveles peligrosos. El problema no es solo la temperatura en el termómetro, sino la combinación de calor y humedad, que dificulta que el cuerpo pueda enfriarse de manera natural.

El impacto puede sentirse con fuerza durante el feriado del 4 de julio, una fecha en la que millones de personas suelen viajar, participar en eventos al aire libre o asistir a celebraciones. Las autoridades recomiendan limitar actividades físicas durante las horas más intensas, tomar agua con frecuencia, buscar espacios con aire acondicionado y prestar atención a niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades crónicas.

Mientras el centro y el este enfrentan el calor, el oeste de Estados Unidos lidia con un escenario complicado por incendios forestales. El Centro Nacional Interagencial de Incendios reportó decenas de incendios grandes activos y miles de bomberos desplegados en distintas zonas del país. La situación ha sido especialmente grave en Utah y Colorado, donde las autoridades han declarado emergencias por incendios.

La crisis dejó tres bomberos muertos durante las labores de respuesta a los incendios Knowles y Gore, cerca de la frontera entre Colorado y Utah. Otros dos resultaron heridos. El hecho subraya el nivel de peligro que enfrentan los equipos de emergencia cuando el fuego avanza bajo condiciones de calor, baja humedad y vientos fuertes.

Según los datos oficiales, los incendios forestales en Estados Unidos ya han quemado más de 3.1 millones de acres en lo que va de 2026, una cifra superior a la registrada para la misma fecha en 2025. El avance del fuego también ha obligado a reforzar recursos, elevar el nivel nacional de preparación y monitorear zonas donde las condiciones pueden favorecer nuevos focos.

La combinación de calor extremo, sequía e incendios crea un riesgo doble para muchas comunidades. Por un lado, aumentan las enfermedades relacionadas con el calor, como agotamiento, deshidratación y golpes de calor. Por otro, el humo de los incendios puede deteriorar la calidad del aire y afectar especialmente a personas con asma, problemas respiratorios o condiciones cardíacas.

Las autoridades insisten en que la población debe seguir los avisos locales, evitar exponerse innecesariamente y tomar en serio las alertas. Esta semana, el calor no será solo una incomodidad de verano. Será una amenaza de salud pública en buena parte del país.