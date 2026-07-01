El presidente de la Fed, Kevin Warsh, evitó este miércoles dar pistas sobre una posible modificación de los tipos de interés en Estados Unidos y defendió una revisión de la forma en que los bancos centrales comunican sus decisiones. Sus declaraciones se produjeron durante el foro anual del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal, donde compartió panel con otros responsables de política monetaria.

Warsh ratificó que la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal está prevista para el 29 de julio, pero dejó claro que no adelantará cuál podría ser el rumbo de la institución. Su mensaje fue directo: los mercados no deben esperar orientación anticipada sobre decisiones que todavía dependerán de los datos económicos disponibles.

El comentario encaja con una postura más cautelosa frente al llamado “forward guidance”, la práctica mediante la cual los bancos centrales ofrecen señales sobre posibles movimientos futuros. Warsh respaldó la idea de revisar ese modelo de comunicación y coincidió con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en la necesidad de repensar cuánto deben anticipar las autoridades monetarias.

La Fed llega a ese debate después de haber mantenido sin cambios los tipos de interés en su reunión del 16 y 17 de junio, la primera presidida por Warsh desde que asumió el cargo. La decisión se tomó en un contexto de inflación todavía elevada y bajo presión política, especialmente por parte del presidente Donald Trump, quien ha pedido una relajación de la política monetaria.

Durante la mesa redonda, Warsh evitó responder si la Reserva Federal podría subir, bajar o mantener los tipos en su próxima reunión. Bromeó con la moderadora al señalar que intentaba hacerlo romper su regla de no anticipar decisiones, pero insistió en que el Comité Federal de Mercado Abierto tendrá primero que revisar nueva información económica.

El presidente de la Fed explicó que antes de la cita de julio la institución recibirá más datos sobre inflación, empleo, actividad económica y condiciones financieras. Con esa información, los miembros del comité debatirán a puerta cerrada antes de tomar una decisión.

Más allá de los tipos, Warsh defendió una reflexión más amplia sobre el papel de los bancos centrales en una economía cambiante. Afirmó que las instituciones monetarias deben estar abiertas a revisar sus métodos, no solo para decidir mejor, sino también para comunicar de manera más clara y responsable.

El debate sobre la comunicación no es menor. Durante años, los mercados han interpretado cada frase de los bancos centrales como una pista sobre el futuro de los tipos. Warsh parece querer reducir esa dependencia y devolver más peso a los datos económicos reales.

La postura también refuerza el mensaje de independencia de la Fed. En un momento de presiones políticas y de inflación persistente, Warsh busca proyectar una imagen de prudencia institucional. No prometió recortes, no insinuó subidas y tampoco cerró ninguna puerta.

La decisión final llegará el 29 de julio. Hasta entonces, el mensaje de Warsh fue claro: la Fed escuchará los datos, debatirá internamente y evitará alimentar expectativas antes de tiempo.