Venezuela continúa este miércoles una carrera contra el tiempo para encontrar sobrevivientes, una semana después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó el norte del país y dejó una emergencia humanitaria de gran escala. Según cifras oficiales citadas por reportes recientes, la tragedia ha causado cerca de 2.000 muertos y más de 10.000 heridos, aunque el número de desaparecidos sigue sin una actualización definitiva.

La Guaira, ubicada al norte de Caracas, aparece como una de las zonas más golpeadas por los sismos. En ese estado, los daños en viviendas, edificios, comercios y servicios básicos son difíciles de calcular, mientras los equipos de rescate trabajan entre escombros y las familias buscan información sobre sus seres queridos.

A la labor oficial se han sumado miles de civiles. Vecinos, voluntarios y organizaciones han creado redes de apoyo, centros de acopio y páginas digitales para registrar sobrevivientes, fallecidos y personas desaparecidas. En medio de la confusión, estas plataformas se han convertido en una herramienta clave para conectar familias y ordenar la información.

La líder opositora María Corina Machado ha promovido una página web desarrollada por técnicos y sociedad civil para reportar familiares desaparecidos. De acuerdo con los datos difundidos, decenas de miles de personas aún no han logrado establecer contacto con sus seres queridos. Por su parte, el canciller Yván Gil compartió otro portal destinado a recibir donaciones en dólares para el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, administrado a través de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La ayuda internacional también se ha ampliado. Equipos de rescate de varios países permanecen en el terreno, aunque algunos grupos han comenzado a retirarse al cumplirse más de 72 horas desde los sismos, un umbral crítico en el que las probabilidades de hallar personas con vida suelen disminuir. Aun así, rescatistas continúan trabajando después de casi 160 horas, con la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

España envió este miércoles un avión con medio centenar de voluntarios de cooperación para instalar un hospital de campaña. Según la información disponible, el objetivo será apoyar la atención primaria de emergencia, la asistencia psicológica, procedimientos quirúrgicos y partos en zonas afectadas.

El Gobierno venezolano ha informado que más de 6.400 personas fueron rescatadas y que 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente. Sin embargo, evaluaciones satelitales citadas por reportes internacionales sugieren que el impacto en infraestructura podría ser mucho mayor, con miles de estructuras afectadas.

Una evaluación preliminar basada en análisis digital rápido del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimó en miles de millones de dólares los daños en viviendas y activos económicos. La cifra incluye pérdidas en vehículos, edificios, comercios e infraestructura local, aunque el balance final dependerá de verificaciones en terreno.

El desastre también ha movilizado a miles de rescatistas extranjeros, perros especializados, vehículos de apoyo, efectivos venezolanos y voluntarios registrados. En paralelo, decenas de miles de familias han recibido algún tipo de atención, mientras crece la urgencia por agua, alimentos, atención médica, refugio y apoyo psicológico.

Venezuela enfrenta ahora dos desafíos al mismo tiempo: seguir buscando vida entre los escombros y comenzar una reconstrucción que será larga, costosa y emocionalmente dura. La prioridad inmediata sigue siendo clara: rescatar, identificar, atender y acompañar a una población golpeada por una de las emergencias sísmicas más graves de su historia reciente.