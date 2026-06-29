Migrañas: factores comunes que pueden desencadenarlas

Los factores de migraña pueden variar mucho de una persona a otra, pero reconocerlos ayuda a prevenir crisis o a reducir su frecuencia. La migraña no es simplemente un dolor de cabeza fuerte. Es una condición neurológica que puede causar dolor pulsátil, náuseas, sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido y, en algunas personas, alteraciones visuales conocidas como aura.

Uno de los factores de migraña más comunes es el estrés. Muchas personas no sienten el episodio en el momento de mayor tensión, sino cuando el cuerpo empieza a relajarse después de varios días difíciles. Por eso, cambios bruscos en la rutina, exceso de trabajo, preocupaciones familiares o falta de descanso pueden influir en la aparición de una crisis.

El sueño también tiene un papel importante. Dormir poco, dormir demasiado o cambiar horarios de forma repentina puede desencadenar migrañas en personas sensibles. Mantener una rutina estable, incluso los fines de semana, puede ayudar a reducir altibajos que afectan al sistema nervioso.

La alimentación es otro punto que conviene observar, aunque no todos reaccionan a los mismos alimentos. Algunas personas identifican como desencadenantes el alcohol, especialmente el vino tinto, los embutidos, quesos curados, chocolate, exceso de cafeína o ayunos prolongados. En otros casos, saltarse comidas o pasar muchas horas sin hidratarse puede ser más importante que un alimento específico.

Los cambios hormonales también pueden influir, especialmente en mujeres. Algunas migrañas aparecen antes o durante la menstruación, durante cambios hormonales importantes o en ciertas etapas de la vida. Si los episodios siguen un patrón mensual, llevar un registro puede ser útil para hablarlo con un médico.

Otros factores de migraña incluyen luces brillantes, olores fuertes, cambios de clima, pantallas, ruido intenso y esfuerzo físico repentino. Como la lista puede ser amplia, lo más práctico es llevar un diario de migrañas: fecha, duración, alimentos, sueño, estrés, ciclo menstrual, medicamentos y posibles señales previas.

No todas las migrañas se pueden evitar, pero sí pueden manejarse mejor con información. Dormir bien, comer con horarios regulares, beber suficiente agua, reducir estrés y evitar desencadenantes personales puede ayudar. También existen tratamientos preventivos y medicamentos para episodios agudos que deben indicarse según cada caso.

Si el dolor aparece de forma repentina e intensa, es el peor dolor de cabeza de la vida, viene con debilidad, confusión, fiebre, rigidez en el cuello, pérdida de visión o aparece después de un golpe, se debe buscar atención médica urgente. La migraña merece cuidado serio, no resignación.