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Baleadas hondureñas para un desayuno generoso con sabor de casa

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© Wirestock | Dreamstime.com

La tortilla de harina debe llegar tibia, flexible y con ese aroma suave que anuncia una buena baleada antes del primer bocado. En Honduras, las baleadas hondureñas son mucho más que una comida rápida: son desayuno, cena, antojo de calle y plato de casa. Su fuerza está en una combinación sencilla, pero muy bien pensada: frijoles refritos, queso, crema y una tortilla que sostiene todo sin romperse.

La versión más básica lleva frijoles, queso rallado y mantequilla o crema. A partir de ahí, cada quien la arma a su manera: con huevo, aguacate, carne, chorizo o pollo. Para una baleada completa como la de la imagen, el equilibrio está en no saturar la tortilla. Debe sentirse abundante, sí, pero también fácil de doblar y comer.

Para que las baleadas hondureñas queden bien, la tortilla debe ser suave, los frijoles cremosos y el relleno debe servirse caliente.

Ingredientes para las baleadas hondureñas

  • 6 tortillas grandes de harina
  • 2 tazas de frijoles rojos o negros cocidos
  • 2 cucharadas de aceite o manteca
  • 1/4 de cebolla finamente picada
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal al gusto
  • 1/2 taza de queso fresco rallado o desmoronado
  • 1/2 taza de crema hondureña, crema agria o mantequilla rala
  • 1 aguacate en rebanadas
  • 1 tomate picado, opcional
  • Cilantro fresco picado, opcional
  • Limón para servir, opcional

Para una versión completa

  • 3 huevos revueltos
  • Carne asada picada, pollo deshebrado o chorizo cocido, opcional

Preparación

Primero, prepara los frijoles. Calienta el aceite o la manteca en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté suave. Añade el ajo y mezcla durante unos segundos.

Luego, incorpora los frijoles cocidos con un poco de su caldo. Machácalos con una cuchara o prensador hasta obtener una textura cremosa. Cocina a fuego medio, moviendo con frecuencia, hasta que espesen. Ajusta la sal.

Mientras tanto, calienta las tortillas de harina en un comal o sartén. Deben quedar suaves y flexibles, no tostadas ni quebradizas.

Después, si vas a hacer baleadas completas, prepara los huevos revueltos y la carne que quieras usar. Mantén todo caliente para armar al momento.

A continuación, coloca una tortilla sobre un plato. Unta una capa generosa de frijoles refritos en el centro.

Luego, añade queso fresco, crema y aguacate. Si usas huevo, carne, tomate o cilantro, agrégalos en este punto sin sobrecargar.

Finalmente, dobla la tortilla por la mitad y sirve de inmediato. Acompaña con limón si quieres un toque más fresco.

Consejos útiles

  • Usa tortillas grandes y suaves. Una tortilla pequeña se rompe más fácil cuando lleva varios rellenos.
  • Los frijoles deben quedar cremosos, no secos. Si espesan demasiado, añade un poco de caldo.
  • Calienta la tortilla justo antes de armar. Ese detalle cambia toda la textura.
  • No pongas demasiada crema si vas a añadir aguacate y huevo. La baleada puede perder estructura.
  • Para un sabor más tradicional, usa frijoles rojos y queso fresco salado.

Cómo servir las baleadas hondureñas

Las baleadas hondureñas se sirven calientes, recién dobladas, con la crema todavía suave y los frijoles tibios. Pueden presentarse sencillas, solo con frijoles, queso y crema, o completas, con huevo, aguacate y carne.

Al probarlas, la tortilla debe sentirse tierna, los frijoles deben aportar cuerpo y el queso debe dar ese punto salado que equilibra la crema. Es una receta humilde, abundante y profundamente ligada a la cocina hondureña. Bien hecha, no necesita adornos: solo buenos frijoles, buena tortilla y hambre real.

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