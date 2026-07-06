Cristiano Ronaldo está ante una noche que puede quedar marcada como una de las más emotivas de su carrera. La víspera del partido entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán portugués reconoció que espera que este no sea su último encuentro en una Copa del Mundo, aunque dejó claro que, si la eliminación llega, asumirá el momento con tranquilidad.

“Cristiano” no quiso convertir la conferencia en una despedida formal, pero tampoco esquivó la realidad. A sus 41 años y en su sexto Mundial, el duelo ante España puede ser su última aparición en el torneo que más se le ha resistido. Portugal enfrenta a una de sus grandes rivales europeas en un partido de máxima presión, con el pase a cuartos de final en juego.

El delantero respondió con firmeza a quienes llevan años opinando sobre su retiro. Dijo que puede dejarlo cuando él quiera, no cuando los demás lo pidan, y defendió que siempre ha dado el máximo con la selección, juegue desde el inicio o no. Para Cristiano, lo importante ahora no es alimentar el debate sobre su futuro, sino competir bien y ayudar a Portugal a clasificarse.

También fue directo con sus críticos. Aseguró que los comentarios no le afectan y que lo realmente importante es el apoyo de los aficionados. En su visión, las opiniones externas forman parte del ruido inevitable que acompaña a una carrera tan larga y expuesta. “Todo lo demás es basura”, afirmó al hablar de las críticas.

El portugués también dejó una reflexión de fondo sobre su legado. Dijo que no le falta nada en la vida, que el fútbol ha sido generoso con él y que no será “más Cristiano” por ganar un Mundial ni menos por no hacerlo. La frase resume el estado emocional de un jugador que ha ganado casi todo, pero que todavía persigue el título más grande con su país.

Esta Copa del Mundo, según el propio Cristiano, será una de las que más recordará. No solo por el desafío deportivo, sino por la carga emocional que ha acompañado a la selección portuguesa. El equipo ha jugado con una pulsera en memoria de Diogo Jota, fallecido antes del torneo, un símbolo que ha unido al grupo en una competencia ya de por sí intensa.

Portugal llegó a este cruce después de eliminar a Croacia por 2-1 en dieciseisavos, en un partido dramático que también tuvo un fuerte componente emocional. Ahora, el rival es España, una selección que exige concentración total y que puede castigar cualquier error.

Para Cristiano, el partido tiene una doble dimensión. En lo colectivo, Portugal busca seguir avanzando en el Mundial y acercarse a una oportunidad histórica. En lo personal, el capitán se enfrenta a la posibilidad de despedirse del torneo que lo ha acompañado durante más de dos décadas.

Aun así, su mensaje fue claro: no quiere que el foco esté en el adiós, sino en competir. Cristiano insiste en que saldrá con la conciencia tranquila cuando llegue el final, porque siente que lo ha dado todo por Portugal. Si ha jugado tantos años, dijo, ha sido por pasión, no por necesidad.

El Portugal-España ya era un partido enorme por historia, rivalidad y talento. Con Cristiano ante un posible último baile mundialista, la tensión sube todavía más. Puede ser una noche de continuidad o una despedida. Y si termina siendo el adiós, será con el protagonista más preparado para asumirlo: de frente, sin pedir permiso y a su manera.