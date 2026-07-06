La cultura llega esta semana con una agenda amplia, nostálgica y muy variada. Entre música, cine, televisión, moda y fotografía, los próximos días combinan el regreso de leyendas del rock, nuevas versiones de clásicos familiares y una de las citas más prestigiosas del calendario internacional de la moda.

Uno de los lanzamientos más esperados es “Foreign Tongues”, el nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood regresan con un disco que mantiene la energía característica de la banda, mezclando blues, country, rock y ese estilo directo que ha marcado décadas de historia musical. Para sus seguidores, el álbum representa otra prueba de la resistencia creativa de una agrupación que sigue activa cuando muchos la daban por cerrada hace años.

La televisión también apuesta por la nostalgia con la nueva versión de “Little House on the Prairie”, que llega a Netflix el 9 de julio. La historia de la familia Ingalls marcó a generaciones entre los años setenta y ochenta, y ahora regresa con una adaptación inspirada en las novelas de Laura Ingalls Wilder. Alice Halsey interpreta a Laura Ingalls en esta nueva lectura, que busca conectar con una audiencia moderna sin perder el espíritu familiar del relato original.

En el cine, Disney estrena la versión de acción real de “Moana”, una de sus historias animadas más queridas de la última década. Catherine Lagaʻaia asume el papel de Moana, mientras Dwayne Johnson regresa como Maui. La película vuelve a Motunui y a la conexión de su protagonista con el océano, en una producción que tendrá el reto de sostener el cariño que el público ya tiene por la cinta animada de 2016 y por su continuación estrenada en 2024.

La música también será parte central del estreno. Las canciones de “Moana” han sido uno de los grandes motores de la franquicia, y la nueva versión llega con el peso de mantener ese encanto para una generación que ya conoce la historia, pero también para niños que la descubrirán por primera vez en pantalla grande.

Mientras tanto, París vuelve a convertirse en capital mundial de la moda con la Semana de Alta Costura otoño-invierno 2026-2027. Del 6 al 9 de julio, las casas más prestigiosas presentan colecciones que mezclan artesanía, lujo, espectáculo y visión artística. En el calendario figuran nombres como Dior, Chanel, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Elie Saab, Armani Privé, Schiaparelli e Iris van Herpen.

La edición también despierta interés por varios debuts. Pierpaolo Piccioli presenta su primera colección de alta costura para Balenciaga, mientras Duran Lantink se estrena en Jean Paul Gaultier. Estos movimientos añaden expectativa a una semana en la que cada desfile puede marcar tendencia, generar conversación y atraer a celebridades, compradores y prensa de todo el mundo.

Para los amantes de la fotografía, Francia también ofrece otra cita importante: los Encuentros de Arlés. El festival, uno de los más reconocidos del mundo en su categoría, celebra su edición 2026 con exposiciones, archivos, propuestas emergentes y miradas centradas en identidad, territorio, memoria y representación. Su programación se extiende hasta octubre, convirtiendo a la ciudad provenzal en un punto de referencia para quienes siguen la imagen contemporánea.

La semana cultural tiene algo claro: la nostalgia sigue siendo poderosa, pero solo funciona cuando dialoga con el presente. Los Rolling Stones vuelven con música nueva, “Little House on the Prairie” busca una segunda vida en streaming, “Moana” salta a la acción real y París presenta el futuro de la moda desde la alta costura.

Entre clásicos que regresan y nuevos talentos que buscan su lugar, la agenda cultural confirma que el entretenimiento no se detiene. Esta semana hay propuestas para todos los gustos: rock, familia, aventura, diseño y fotografía, con nombres capaces de cruzar generaciones.