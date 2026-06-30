La moda española vivió una de sus noches más importantes con la celebración de la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, una gala realizada este martes en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y presentada por Jesús Vázquez. La ceremonia reunió a diseñadores, firmas, artesanos, creadores emergentes y figuras clave de una industria que busca reforzar su presencia cultural, empresarial e internacional.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento a Adolfo Domínguez, quien recibió el Premio de Honor por su trayectoria. El diseñador gallego celebra este año el 50 aniversario de su firma, una marca que ha dejado una huella profunda en la moda española con una visión basada en la elegancia sobria, la identidad propia y una forma de entender el diseño que marcó a varias generaciones.

El Premio Internacional fue para Manolo Blahnik, nacido en Santa Cruz de la Palma, Canarias, en 1942, y considerado uno de los creadores de calzado más influyentes del mundo. Su nombre está asociado a la excelencia artesanal, el diseño de lujo y una estética reconocible que ha llevado el talento español a las grandes capitales de la moda.

En las categorías principales, Isabel Sanchís obtuvo el premio a Mejor Colección por “Spring Summer 2026”, mientras que Pedro García fue reconocido en Mejor Colección de Calzado y Marroquinería por “Essentia, 100 años de Pedro García”. En joyería y accesorios, el galardón fue para Helena Rohner por su propuesta “Primavera Verano 2026”.

La noche también puso el foco en las nuevas generaciones. Habey Club recibió el premio Talento Novel, consolidándose como una de las propuestas emergentes a seguir dentro del panorama creativo español. En el área de presentación, Juan Vidal ganó Mejor Presentación: Desfile por “Me quiere, no me quiere”, mientras que Naranjo y ManéMané fueron reconocidos en Nuevos Formatos por “Naranjo + ManéMané”.

El premio a Mejor Proyecto Empresarial fue para Lola Casademunt, firma que ha sabido crecer con una identidad comercial sólida y una presencia cada vez más visible. La Fundación Museo Cristóbal Balenciaga fue distinguida como Embajador de la Moda Española, mientras que Mercedes-Benz Fashion Week Madrid recibió el reconocimiento a Impulso y Difusión de la Moda Española.

La sostenibilidad también tuvo espacio propio con el premio para Pyratex por “Pyratex solea, nueva cadena de suministro del algodón español”, una iniciativa centrada en innovación textil y producción responsable. En Altas Artesanías aplicadas a la moda, el galardón fue para Atelier Mariana Barturen por “Atelier de flores”.

Con esta tercera edición, los Premios Academia de la Moda Española refuerzan su papel como plataforma de reconocimiento para un sector que combina herencia, negocio, creatividad e innovación. La gala dejó claro que el diseño español no solo mira a su pasado con orgullo, sino que también busca ocupar un lugar más fuerte en la conversación global.