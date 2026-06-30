Sismo de magnitud 6,1 sacude Sinaloa sin reportes de daños

Un sismo de magnitud 6,1 se registró la tarde de este martes en el estado mexicano de Sinaloa, sin que hasta el momento se reportaran daños materiales ni personas afectadas. El movimiento tuvo su epicentro en el Golfo de California, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, una zona donde el temblor fue percibido con fuerza por parte de la población.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 13:45 hora local del centro de México, equivalente a las 19:45 GMT, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Tras el evento principal, las autoridades mantuvieron el monitoreo de la zona debido a la posibilidad de réplicas.

El organismo informó más tarde que, hasta las 15:00 hora local, se habían registrado 10 réplicas, la mayor de ellas con magnitud 5,5. El Servicio Sismológico Nacional explicó que este tipo de movimientos secundarios son comunes después de un sismo de magnitud considerable, debido al reacomodo de las rocas cerca de la zona de ruptura.

Las réplicas pueden presentarse en diferentes cantidades, desde unos cuantos eventos hasta cientos de temblores durante los días o semanas posteriores al movimiento principal. Por esa razón, las autoridades pidieron mantenerse atentos a la información oficial y evitar la difusión de rumores.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, según el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, no se detectaron variaciones importantes en el nivel del mar. Con base en esa evaluación, se descartó peligro para la población costera y para la operación portuaria.

En Guasave, el sismo fue sentido de manera fuerte y provocó algunas evacuaciones preventivas en edificios públicos. Sin embargo, las autoridades no reportaron afectaciones. En Culiacán, el movimiento fue percibido de forma moderada, mientras que en Los Mochis, otros municipios sinaloenses y algunas zonas de Baja California Sur se sintió de manera ligera.

El evento volvió a recordar la importancia de los protocolos de protección civil en zonas sísmicas. Aunque no se registraron daños, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y recomiendan a la población revisar estructuras, ubicar rutas de evacuación y seguir únicamente los reportes oficiales.