Mbappé firma doblete y Francia aplasta a Suecia en Nueva Jersey

Francia dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026 y eliminó a Suecia con una victoria contundente por 3-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Kylian Mbappé volvió a ser decisivo con un doblete, mientras Michael Olise manejó los hilos ofensivos de un equipo que terminó imponiendo su jerarquía con claridad. Con este triunfo, los dirigidos por Didier Deschamps avanzaron a los octavos de final, donde enfrentarán a Paraguay.

El partido comenzó con poco ritmo y mucha cautela. Suecia se plantó con un bloque bajo, tratando de cerrar espacios y apostar por la velocidad de Alexander Isak y la pelea constante de Viktor Gyökeres. Francia tuvo más posesión desde el inicio, aunque durante los primeros minutos le costó convertir ese dominio en ocasiones claras.

La resistencia sueca duró hasta que el equipo francés decidió acelerar. Después de la primera pausa de hidratación, el ataque galo empezó a encontrar espacios. Adrien Rabiot probó desde lejos, Mbappé estrelló un remate en el palo y Olise estuvo cerca de firmar uno de los goles del torneo con una tijera que también terminó en el poste.

El primer tanto llegó justo antes del descanso. En una jugada preparada desde un saque de esquina corto, Francia movió la pelota con paciencia hasta encontrar a Ousmane Dembélé, quien asistió a Mbappé. El delantero del Real Madrid controló, dejó atrás a su marcador y definió con precisión al palo largo para el 1-0. Fue un gol de jerarquía, de esos que cambian partidos cerrados.

En la segunda mitad, Suecia salió sin la energía necesaria para reaccionar y Francia no perdonó. Al minuto 53, Aurélien Tchouaméni filtró un pase para Olise, quien encontró a Bradley Barcola. El atacante orientó bien el control y sacó un disparo potente para el 2-0. La jugada resumió la superioridad francesa: pocos toques, velocidad y una lectura perfecta de los espacios.

Olise fue uno de los grandes nombres de la noche. El jugador del Bayern Múnich no solo dio claridad al ataque, también generó peligro constante con su visión y precisión. En el minuto 74 volvió a aparecer con un pase profundo que rompió la línea defensiva sueca y dejó solo a Mbappé, quien definió para marcar su segundo gol del partido y el sexto en lo que va del Mundial.

Suecia, dirigida por Graham Potter, nunca encontró respuestas. Isak y Gyökeres intentaron competir cada balón, pero el equipo quedó superado por la intensidad, la técnica y la profundidad de Francia. Jacob Zetterström evitó una derrota más amplia con varias intervenciones importantes.

Mbappé sigue creciendo en la carrera por ser una de las grandes figuras del torneo. Con sus goles, iguala a Lionel Messi entre los máximos anotadores de esta edición y se acerca a los registros históricos del Mundial. Francia, mientras tanto, confirma que tiene ataque, variantes y carácter para pelear por todo.

El próximo reto será Paraguay, que llega motivado tras eliminar a Alemania en penaltis. El duelo se jugará el 4 de julio en Filadelfia. Para Francia, el mensaje quedó claro en Nueva Jersey: cuando Mbappé acelera y Olise piensa, pocos equipos pueden resistir.