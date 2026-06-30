Costa de Marfil quedó eliminada del Mundial 2026 después de caer 2-1 ante Noruega en un partido que se decidió en los últimos minutos. El equipo dirigido por Emerse Faé compitió, reaccionó y estuvo cerca de llevar el duelo a la prórroga, pero un gol de Erling Haaland al minuto 86 terminó castigando una falta de madurez que el propio técnico marfileño reconoció tras el encuentro.

Faé fue directo en su análisis. Para el seleccionador, Costa de Marfil debió manejar mejor el cierre del partido ante un rival capaz de aprovechar cualquier espacio. “Nos faltó madurez”, lamentó el entrenador, al señalar que quizá su equipo debió apostar por conservar el empate y llevar el duelo a tiempo extra.

El golpe fue duro porque los marfileños habían logrado meterse nuevamente en el partido. Noruega se adelantó con un gol de Antonio Nusa en la primera mitad, pero Costa de Marfil respondió en el complemento gracias a Amad Diallo, quien igualó el marcador al minuto 74. Ese empate abrió una ventana de ilusión para una selección joven que buscaba seguir haciendo historia.

Sin embargo, Noruega encontró la jugada decisiva cuando el partido parecía encaminarse hacia la prórroga. Haaland apareció en el área y marcó el 2-1 al minuto 86, confirmando una vez más su capacidad para resolver partidos grandes incluso cuando no domina cada tramo del juego.

Pese a la eliminación, Faé insistió en que la Copa del Mundo fue positiva para su grupo. Recordó que muchos de sus futbolistas disputaron su primer Mundial y que la experiencia servirá para el crecimiento de una generación con margen de mejora. Para Costa de Marfil, llegar a una fase eliminatoria ya representó un paso importante dentro de su proceso competitivo.

El técnico también destacó el aprendizaje que deja enfrentar partidos de alta presión. En un Mundial, los detalles pesan más y los errores se pagan caro. Costa de Marfil lo vivió en carne propia ante una Noruega paciente, que resistió el empate y encontró el golpe final con su máxima figura.

La derrota cierra el camino marfileño en el torneo, pero no borra las señales positivas. El equipo mostró carácter, talento joven y capacidad de reacción. Lo que le faltó, según su propio entrenador, fue saber administrar mejor los momentos decisivos.

Noruega avanzó a octavos de final y ahora se medirá con Brasil. Costa de Marfil se marcha con frustración, pero también con una base sobre la cual construir. Para Faé, el mensaje es claro: este Mundial dolió, sí, pero también dejó lecciones necesarias para el futuro.