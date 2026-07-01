Estados Unidos llega este miércoles a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el peso de jugar en casa, el impulso de haber ganado su grupo y la presión de un país que sueña con una campaña histórica.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en un cruce sin margen de error. Para la selección anfitriona, ya no basta con haber cumplido en la fase de grupos. Ahora comienza el verdadero examen.

Estados Unidos avanzó como líder del grupo D después de vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. En la última jornada cayó ante Turquía, pero ya tenía asegurado el primer puesto y Pochettino aprovechó para rotar a varios titulares.

El técnico argentino no quiso dramatizar esa derrota. En rueda de prensa defendió que el objetivo principal era terminar primero de grupo, algo que su equipo consiguió con autoridad.

Bosnia llega como amenaza silenciosa

Bosnia y Herzegovina se presenta como una de las historias más fuertes del torneo. El equipo de Sergej Barbarez eliminó a Italia en la repesca mundialista de abril, tras una tanda de penaltis, y luego consiguió avanzar a la fase de eliminación directa como una de las mejores terceras del grupo B.

Para Bosnia, esta Copa del Mundo ya representa el mejor resultado deportivo de su historia. Sin embargo, el equipo no quiere conformarse. Su clasificación a dieciseisavos llegó después de una fase de grupos exigente, en la que compitió contra rivales como Suiza, Canadá y Qatar. ESPN reportó que Bosnia ganó un partido, empató otro y cerró su pase con una victoria 3-1 ante Qatar.

Con Edin Dzeko como líder, Bosnia mantiene una mezcla de experiencia, carácter y orgullo competitivo. A sus 40 años, el delantero vive este Mundial como un premio a una carrera extraordinaria y como una última gran oportunidad con su selección.

Pulisic vuelve al once principal

Estados Unidos recuperará piezas importantes para el cruce. Folarin Balogun apunta a regresar como número 9, mientras Christian Pulisic volvería a tener protagonismo después de sumar minutos ante Turquía tras superar molestias físicas.

Pulisic sigue siendo la principal referencia ofensiva del equipo. Su capacidad para acelerar, atacar espacios y asociarse en tres cuartos será clave ante una Bosnia que probablemente buscará cerrar líneas y salir rápido al contraataque.

Weston McKennie también aparece como pieza fundamental. Su despliegue físico y lectura de juego le dan equilibrio al mediocampo, especialmente cuando Tyler Adams se encarga de proteger la zona central.

En defensa, Alex Freeman volvería a ocupar el lateral. El jugador del Villarreal ya dejó una señal positiva en el torneo al marcar en la victoria 2-0 ante Australia.

Un rival físico y peligroso

Bosnia puede no tener el brillo de otras selecciones europeas, pero sí tiene argumentos para complicar a Estados Unidos. Reportes previos al partido señalan que el equipo bosnio puede defender en bloque, competir con intensidad y buscar transiciones rápidas con jugadores como Esmir Bajraktarevic, Kerim Alajbegovic y el propio Dzeko.

La USMNT sabe que no puede caer en la trampa de la ansiedad. Jugar de local puede ser una ventaja, pero también aumenta la presión. El público estadounidense espera que el equipo avance, y cualquier error en una ronda eliminatoria puede cambiar por completo la historia del torneo.

Tim Ream y Gio Reyna han hablado de la necesidad de estar preparados para sorpresas tácticas, una preocupación lógica en partidos de eliminación directa. Bosnia no necesita dominar la posesión para lastimar. Le basta con defender bien, robar en zonas peligrosas y aprovechar la experiencia de sus atacantes.

El sueño sigue vivo

El ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina enfrentará en octavos al vencedor del partido entre Bélgica y Senegal. Eso añade otra capa de exigencia a una parte del cuadro que no permite relajaciones.

Para Estados Unidos, avanzar sería confirmar que el buen inicio no fue casualidad y que el equipo está listo para competir en serio en su Mundial. Para Bosnia, eliminar al anfitrión sería una de las mayores gestas de su historia futbolística.

El escenario está servido en Santa Clara. Un anfitrión con ambición, un rival europeo con hambre y una eliminatoria que puede marcar el rumbo emocional del torneo. Estados Unidos llega como favorito, pero Bosnia ya demostró que sabe sobrevivir cuando pocos la esperan.