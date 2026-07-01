Menu
Home/Deportes/México golpea primero ante Ecuador y enciende el Azteca

México golpea primero ante Ecuador y enciende el Azteca

Facebook
Twitter
Pinterest
Julián Quiñones de México celebra un gol este martes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador en el estadio Azteca?, en Ciudad de México (México). EFE/ Alex Cruz

México comenzó con autoridad su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Ecuador y, al minuto 35, ya ganaba 2-0 en un Estadio Azteca cargado de tensión, lluvia y ambiente mundialista. Después de una demora de una hora por tormenta eléctrica en Ciudad de México, el equipo de Javier Aguirre respondió con pegada, presión y dos goles que hicieron explotar a la afición local.

El partido estaba previsto para iniciar antes, pero las condiciones climáticas obligaron a retrasar el arranque. La presencia de tormentas severas y riesgo de rayos llevó a la organización a esperar hasta que existieran condiciones seguras para jugadores, cuerpo técnico y público. Cuando finalmente rodó el balón, el Azteca ya estaba convertido en una caldera.

México tomó el control emocional del encuentro con un golpe al minuto 22. Julián Quiñones abrió el marcador con una definición potente que puso el 1-0 y cambió por completo el ritmo del partido. El gol premió el empuje de un equipo mexicano que salió decidido a presionar alto, atacar con velocidad y evitar que Ecuador se acomodara en su bloque defensivo.

La segunda celebración llegó poco después. Al minuto 31, Raúl Jiménez amplió la ventaja para el 2-0, aprovechando el buen momento del equipo local y la presión constante sobre el área ecuatoriana. El tanto del delantero mexicano dejó a Ecuador en una situación incómoda, obligado a reaccionar antes del descanso en un escenario hostil y con una afición totalmente volcada a favor de los anfitriones.

El contexto hacía el partido todavía más grande. México buscaba romper una barrera histórica en fases eliminatorias mundialistas y avanzar a octavos de final frente a una selección ecuatoriana que llegó a esta instancia con una reputación de solidez defensiva. Sin embargo, en los primeros 35 minutos, el conjunto sudamericano no logró frenar la intensidad mexicana ni controlar los momentos clave.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, tenía en Moisés Caicedo, Enner Valencia y Gonzalo Plata a piezas importantes para intentar responder. Pero la ventaja temprana obligó a replantear el partido. Con dos goles abajo, La Tri necesitaba arriesgar más, adelantar líneas y encontrar espacios sin quedar expuesta a los contragolpes mexicanos.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Para México, la ventaja parcial no solo representaba una diferencia en el marcador, sino también una oportunidad enorme de dar un golpe histórico en casa.

Con el Azteca rugiendo y el impulso de los goles de Quiñones y Jiménez, México dejó claro desde temprano que no quería una noche de sufrimiento. Quería una noche de autoridad. Y hasta el minuto 35, la estaba construyendo con fútbol, presión y contundencia.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Estados Unidos se mide ante Bosnia con el sueño mundialista en juego
June 30, 8:00 PM
By
Deportes
Costa de Marfil se despide del Mundial tras un golpe tardío de Haaland
June 30, 7:20 PM
By
Deportes
Mbappé firma doblete y Francia aplasta a Suecia en Nueva Jersey
June 30, 7:05 PM
By
Deportes
Congo sueña con otra hazaña ante Inglaterra en el Mundial
June 30, 6:15 PM
By
Deportes
Serena Williams cae en Wimbledon, pero su regreso se roba la ovación
June 30, 5:05 PM
By
Deportes
Haaland aparece al final, elimina a Costa de Marfil y cita a Noruega con Brasil
June 30, 3:06 PM
By
Deportes
Reventa para Portugal-Croacia se dispara ante posible último Mundial de Ronaldo y Modric
June 30, 10:49 AM
By
Deportes
Marruecos elimina a Países Bajos en penaltis y enfrentará a Canadá en octavos
June 30, 1:53 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *