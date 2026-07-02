El cisma abierto por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocida por sus seguidores como los “lefebvrianos”, coloca al papa León XIV ante uno de los episodios más delicados de su joven pontificado. El Vaticano confirmó la excomunión de los obispos implicados en la consagración episcopal de cuatro sacerdotes sin mandato pontificio, un acto considerado cismático por la Iglesia católica.

La decisión afecta a los cuatro nuevos obispos ordenados en Écône, Suiza, y a los dos obispos consagrantes, el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay. Según el derecho canónico, consagrar obispos sin autorización del papa implica una excomunión automática para quienes realizan y reciben esa ordenación. En este caso, el Vaticano no solo constató la pena, sino que subrayó la gravedad del acto por su carácter de ruptura con la autoridad pontificia.

El episodio tiene una carga histórica fuerte. La Fraternidad San Pío X fue fundada por el arzobispo Marcel Lefebvre, crítico de las reformas del Concilio Vaticano II, especialmente en temas como la liturgia, el diálogo interreligioso y la apertura de la Iglesia al mundo moderno. En 1988, Juan Pablo II excomulgó a Lefebvre y a los obispos que consagró sin permiso de Roma. Benedicto XVI levantó esas excomuniones en 2009, aunque la Fraternidad nunca volvió a una comunión plena con la Iglesia.

Para León XIV, el nuevo cisma llega en un momento en el que ha insistido en la necesidad de unidad. Desde el inicio de su pontificado, el papa ha buscado reducir la polarización interna que marcó los últimos años de la Iglesia. Sin embargo, la consagración de nuevos obispos sin aprobación papal dejó poco margen para una respuesta ambigua.

El caso también expone una tensión más amplia dentro del catolicismo contemporáneo. Los “lefebvrianos” se presentan como defensores de la tradición, pero desde Roma se les acusa de colocar su propia interpretación doctrinal por encima de la autoridad del papa, los obispos y los concilios. Incluso voces conservadoras dentro de la Iglesia han rechazado su postura, al considerar que no se puede defender la tradición rompiendo la comunión eclesial.

La gran pregunta ahora es qué ocurrirá con los fieles vinculados a la Fraternidad San Pío X. Los expertos en derecho canónico advierten que no todos los casos pueden tratarse de la misma manera. Una cosa es la responsabilidad directa de los obispos que participaron en la consagración ilícita, y otra la situación de quienes asisten a celebraciones por desconocimiento, costumbre o confusión. Aun así, el Vaticano ha enviado una señal clara: adherirse formalmente a una estructura declarada cismática puede tener consecuencias graves.

El impacto numérico del grupo es limitado si se compara con los más de mil millones de católicos en el mundo, pero su visibilidad mediática es alta. La ceremonia en Écône fue seguida en redes sociales y rodeada de una estética tradicionalista que buscaba proyectar fuerza y continuidad. Aun así, varios analistas consideran que la respuesta de León XIV puede fortalecer su autoridad, no debilitarla.

El papa queda ahora ante una doble tarea. Por un lado, debe defender la unidad de la Iglesia y la autoridad del ministerio petrino. Por otro, tendrá que dejar abierta una vía de regreso para quienes manifiesten arrepentimiento y quieran volver a la plena comunión.

El cisma lefebvriano no nació esta semana, pero esta nueva consagración lo vuelve a poner en el centro del debate católico. León XIV parece haber elegido una línea clara: diálogo cuando sea posible, firmeza cuando se cruza el límite.