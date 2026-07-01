Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y una de las voces más reconocibles de la era disco, murió a los 74 años tras una enfermedad breve pero agresiva. La noticia fue confirmada por el grupo en su página oficial de Facebook y también por su esposa, Karen Willis. El cantante falleció el lunes 30 de junio de 2026, un día antes de cumplir 75 años.

Willis fue mucho más que el rostro del policía dentro de Village People. También fue una pieza central en la identidad musical del grupo y coautor de varios de sus mayores éxitos, entre ellos “Y.M.C.A.”, “In the Navy”, “Macho Man” y “Go West”. Su voz, su presencia escénica y su papel creativo ayudaron a convertir a la banda en uno de los fenómenos más populares de la música disco de finales de los años setenta.

Nacido en Texas en 1951, Willis creció en un entorno ligado a la música religiosa. Era hijo de un predicador y comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre. Más tarde se formó en Nueva York, donde participó en obras de teatro y musicales. Su paso por “The Wiz” fue clave, ya que allí llamó la atención de figuras del ambiente musical que terminaron conectándolo con el productor francés Jacques Morali.

Morali estaba desarrollando un proyecto que mezclaba música disco, personajes escénicos y una estética visual muy marcada. Willis fue el primer integrante en sumarse a Village People y grabó las primeras canciones del grupo junto a coristas profesionales. El éxito de ese primer material llevó a la creación formal de una banda con personajes definidos, entre ellos el policía, el vaquero, el obrero, el motero, el militar y el indígena.

La imagen de Village People se volvió inconfundible. Sus canciones dominaron pistas de baile, programas de televisión y fiestas populares en todo el mundo. “Y.M.C.A.”, en particular, se transformó en un himno global que cruzó generaciones y culturas, aunque Willis sostuvo durante años que la canción no debía interpretarse únicamente desde una lectura vinculada a la cultura LGBTQ+.

El cantante dejó el grupo a finales de 1979 para intentar una carrera en solitario, que no alcanzó la misma repercusión. Con el paso de los años también enfrentó problemas personales y legales, incluidos episodios relacionados con adicciones, de los que logró recuperarse. En 2017 regresó como vocalista principal de Village People, después de una larga batalla por derechos vinculados a las canciones y al legado del grupo.

La banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y se mantuvo activa durante décadas como símbolo de una época en la que la música disco redefinió la cultura popular. En 2025, Village People volvió a estar en el centro de la conversación pública al presentarse en actos relacionados con la investidura presidencial de Donald Trump, una decisión que generó debate, pero que Willis defendió como una presentación musical y no partidista.

Willis deja una marca profunda en la música popular. Su voz ayudó a construir canciones que siguen sonando en estadios, fiestas, celebraciones y eventos masivos. Para muchos, su legado está en esa mezcla de teatralidad, ritmo y alegría colectiva que hizo de Village People un fenómeno imposible de olvidar.