El contraste entre arroz tibio, leche de coco y mango frío es lo que hace inolvidable al mango sticky rice. No necesita una lista larga de ingredientes ni una técnica complicada, pero sí exige precisión. El arroz debe quedar tierno y pegajoso, la salsa de coco debe tener sal suficiente para equilibrar el dulzor y el mango tiene que estar maduro, firme y perfumado.

Este postre tailandés, conocido como khao niao mamuang, suele servirse cuando los mangos están en temporada. Su fuerza está en el balance: fruta fresca, arroz suave, crema de coco y un toque salino que evita que el conjunto se vuelva empalagoso.

Para que el mango sticky rice quede bien, es importante usar arroz glutinoso, también llamado arroz dulce o sticky rice. El arroz común no dará la misma textura.

Ingredientes para el mango sticky rice

1 taza de arroz glutinoso

1 1/4 tazas de leche de coco

1/3 taza de azúcar

1/2 cucharadita de sal

2 mangos maduros, pelados y cortados en rebanadas

1 cucharada de semillas de sésamo tostadas o frijol mungo tostado, opcional

Para la salsa de coco

1/2 taza de leche de coco

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

1/2 cucharadita de maicena disuelta en 1 cucharada de agua, opcional

Preparación

Primero, lava el arroz glutinoso varias veces con agua fría hasta que el agua salga casi clara. Luego, cúbrelo con agua y déjalo remojar durante al menos 4 horas, o toda la noche si tienes tiempo.

Después, escurre el arroz y cocínalo al vapor durante 25 a 30 minutos, hasta que esté tierno y pegajoso. No lo hiervas como arroz normal, porque perderá la textura característica.

Mientras el arroz se cocina, calienta 1 1/4 tazas de leche de coco con el azúcar y la sal. Mezcla a fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva, sin dejar que hierva fuerte.

A continuación, coloca el arroz caliente en un recipiente y vierte encima la mezcla de leche de coco. Mezcla con suavidad, cubre y deja reposar durante 20 a 30 minutos. Durante ese tiempo, el arroz absorberá la leche y tomará una textura cremosa.

Para la salsa, calienta la leche de coco restante con el azúcar y la sal. Si quieres una textura más espesa, añade la maicena disuelta y cocina unos segundos hasta que tome cuerpo.

Finalmente, sirve el arroz en un plato, acomoda el mango fresco al lado y baña con la salsa de coco. Termina con semillas de sésamo tostadas si deseas.

Consejos útiles

Usa arroz glutinoso auténtico. Es la base de la receta y no se comporta como el arroz blanco común.

No dejes hervir fuerte la leche de coco. Puede separarse y perder suavidad.

Añade la mezcla de coco al arroz mientras todavía está caliente para que absorba mejor.

El mango debe estar maduro, pero no demasiado blando. Debe cortarse en rebanadas limpias.

La pizca de sal es clave. Sin ella, el postre queda dulce, pero plano.

Cómo servir el mango sticky rice

El mango sticky rice se sirve mejor con el arroz ligeramente tibio o a temperatura ambiente y el mango fresco al lado. También puede refrigerarse, aunque la textura del arroz se vuelve más firme con el frío.

Al probarlo, debe sentirse cremoso, frutal y equilibrado. El arroz aporta cuerpo, la leche de coco envuelve y el mango da frescura. Es un postre sencillo en apariencia, pero cuando está bien hecho, cada parte cumple una función clara.