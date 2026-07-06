Stallone cumple 80 años convertido en una de las figuras más reconocibles del cine mundial. Actor, director, guionista y símbolo absoluto del cine de acción, Sylvester Stallone llega a esta etapa con una carrera marcada por dos personajes que ya forman parte de la cultura popular: Rocky Balboa y John Rambo.

Nacido el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Stallone tuvo una vida muy lejos del glamour antes de convertirse en estrella. Llegó al mundo con una lesión facial causada durante el parto, que le dejó parte del rostro paralizado y terminó convirtiéndose en una de sus marcas físicas más reconocibles. Esa voz arrastrada, esa expresión particular y esa apariencia de luchador golpeado por la vida terminaron formando parte de su identidad artística.

Sus comienzos fueron duros. Antes de alcanzar el éxito, aceptó trabajos menores, papeles pequeños y vivió años de inestabilidad. Pero todo cambió cuando escribió el guion de “Rocky”, la historia de un boxeador italoamericano sin grandes oportunidades que recibe una improbable chance de enfrentarse al campeón mundial. La película, estrenada en 1976, fue un fenómeno. Recibió diez nominaciones al Óscar y ganó tres premios, incluida mejor película.

“Rocky” no solo lanzó a Stallone a la fama. También definió una idea de superación que lo acompañaría durante toda su carrera. El personaje del boxeador de Filadelfia se convirtió en emblema de resistencia, disciplina y esperanza para millones de espectadores. Las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, que Rocky sube en una de las escenas más famosas del cine, siguen siendo un punto de peregrinación para fanáticos de todo el mundo.

Ese símbolo también inspira “The Steps”, las memorias que Stallone publicará este año. El libro promete repasar su infancia difícil, sus primeros años en Nueva York, la creación de “Rocky” y las lecciones de una vida construida a base de voluntad, caídas y reinvención. El propio actor lo ha descrito como una obra muy personal, casi un testamento sobre su manera de entender el esfuerzo.

El aniversario también coincide con otro proyecto ligado a sus orígenes: “I Play Rocky”, una película sobre los años en que Stallone luchó para llevar su guion al cine y protagonizarlo. Anthony Ippolito interpreta al joven actor, mientras Peter Farrelly dirige el filme. Aunque ha habido versiones cruzadas sobre el nivel de participación de Stallone, el proyecto confirma que la historia detrás de “Rocky” sigue generando interés medio siglo después.

Después de Rocky llegó Rambo. Con “First Blood”, estrenada en 1982, Stallone dio vida a John Rambo, un veterano de Vietnam marcado por la guerra y por el abandono social. La saga transformó al personaje en otro ícono del cine de acción, más violento, oscuro y político que Rocky, pero igualmente ligado al dolor, la resistencia y la supervivencia.

Durante los años ochenta y noventa, Stallone encadenó éxitos comerciales como “Rocky II”, “Rocky III”, “Rocky IV”, “Rambo: First Blood Part II”, “Rambo III”, “Cobra” y “Demolition Man”. También intentó moverse hacia la comedia y el drama, con resultados desiguales, aunque trabajos como “Cop Land” demostraron que podía ofrecer interpretaciones más contenidas y complejas.

Su rivalidad pública con Arnold Schwarzenegger ayudó a definir una era del cine de acción. Ambos representaban una masculinidad exagerada, muscular y espectacular, pero también una forma de entretenimiento que dominó la taquilla durante décadas. Años después, esa rivalidad se convirtió en complicidad, especialmente con “The Expendables”, saga que Stallone dirigió, produjo y protagonizó junto a otros veteranos del género.

La vida personal del actor también ha estado marcada por golpes profundos. En 2012 murió su hijo mayor, Sage, a los 36 años, una tragedia que Stallone ha descrito como uno de los momentos más dolorosos de su vida. Padre de cinco hijos, el actor también ha mostrado en años recientes una faceta más familiar, especialmente junto a su esposa Jennifer Flavin y sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet.

En la última etapa de su carrera, Stallone ha seguido activo. Participó en “Guardians of the Galaxy”, retomó a Rambo en “Last Blood” y encontró una nueva vía en televisión con “Tulsa King”, donde interpreta a un capo de la mafia que intenta rehacer su vida después de salir de prisión.

A los 80 años, Stallone no necesita demostrar que pertenece a la historia del cine. Su legado ya está escrito en los guantes de Rocky, en la mirada rota de Rambo y en una carrera que convirtió la lucha personal en espectáculo popular.

Su historia funciona porque nunca pareció perfecta. Stallone construyó su mito desde la dificultad, la terquedad y la insistencia. Por eso, ocho décadas después de su nacimiento, sigue siendo algo más que una estrella de acción. Es la prueba viva de que algunos personajes no solo se interpretan: se cargan encima toda la vida.