Un robot humanoide en el Chimborazo acaba de marcar un hito que parecía más propio de la ciencia ficción que de una expedición real. En la montaña más alta de Ecuador, considerada el punto de la superficie terrestre más alejado del centro del planeta, un robot llamado Pemba José superó pruebas de movilidad, batería y comunicación a más de 6.000 metros de altitud.

El proyecto fue impulsado por la organización de conservación Geologic Dome, fundada por el ingeniero español Pablo Berlanga y la ecuatoriana Titania Freire. El objetivo no era simplemente llevar una máquina a la cumbre para conseguir una foto llamativa. La meta era comprobar si un robot humanoide podía operar en condiciones extremas y recopilar datos útiles para estudios ambientales.

Pemba José está basado en un modelo Unitree G1, fabricado con aluminio de alta resistencia y fibra de carbono. Mide cerca de 1,32 metros y pesa unos 35 kilogramos. Cuenta con cámaras normales, infrarrojas y LiDAR, una tecnología que usa láser para medir distancias y crear reconstrucciones tridimensionales del entorno.

Durante la expedición, el robot humanoide en el Chimborazo enfrentó frío extremo, baja presión atmosférica, nieve, hielo y terrenos de alta montaña. Según reportes del proyecto, el robot logró caminar de forma autónoma en pendientes moderadas, aunque en los tramos más técnicos tuvo que ser cargado por el equipo. Ese detalle no reduce el logro. Lo vuelve más honesto.

La prueba permitió evaluar el comportamiento de baterías, sensores, cámaras y sistemas de comunicación en un entorno donde incluso los humanos entrenados enfrentan dificultades. Desde la cumbre, Pemba José realizó una transmisión en vivo con conexión satelital y respondió preguntas, una escena tan extraña como simbólica.

Los datos recolectados podrían servir para futuros proyectos de conservación. Sus cámaras y sensores podrían ayudar a monitorear glaciares, reservas de agua, fauna en peligro y zonas de difícil acceso. En lugares donde enviar personas implica riesgo alto, la robótica podría convertirse en una herramienta científica valiosa.

El siguiente paso podría ser el Cotopaxi, el Mauna Kea o incluso el Everest, aunque las regulaciones en Nepal aún plantean obstáculos. Por ahora, el robot humanoide en el Chimborazo ya dejó una señal clara: la exploración de entornos extremos está entrando en una nueva etapa.

Quizá el futuro de la conservación no solo tenga botas, cuerdas y mochilas. También podría tener baterías, sensores y un robot con nombre ecuatoriano bailando en una cumbre helada.